Ідеальні сирники за 5 хвилин — рецепт приготування швидкого сніданку з фото

Домашні сирники. Фото: gospodynka.com.ua

Ці сирники — справжня класика домашнього сніданку. Готуються всього за кілька хвилин, без жодних складнощів, а результат завжди бездоганний. Ніжні всередині, з хрусткою скоринкою зовні — вони пахнуть дитинством і затишком. Ідеальний рецепт для тих, хто цінує простоту та смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

сир — 500 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 1–2 ст. л.;

борошно або манка — 2–3 ст. л.;

ванільний цукор — за бажанням;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

У миску викласти сир, додати яйце, сіль, цукор і борошно (або манку). Якщо сир вологий — спочатку відтиснути зайву рідину. За бажанням додати ванільний цукор. Перемішати все до однорідної маси.

Сир та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо використовуєте манку, залишити суміш на 10–15 хвилин, щоб крупа набрякла. Потім сформувати кульки, трохи сплющити й обваляти в борошні. Для ідеальної форми можна скористатися склянкою — краї вийдуть рівними, а сирники триматимуть форму.

Сир в тарілці. Фото: gospodynka.com.ua

У сковороді розігріти олію та смажити сирники на середньому вогні по 1,5 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Не накривати кришкою — вони добре просмажуються без неї.

Сирники на тарілці. Фото: gospodynka.com.ua

Сирники виходять ніжні всередині, рум’яні зовні й завжди тримають форму.

Смажені сирники. Фото: gospodynka.com.ua

Їх можна заморозити в сирому вигляді — просто дістаньте з морозилки та обсмажте, коли захочеться швидкого сніданку.

