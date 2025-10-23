Идеальные сырники за 5 минут — рецепт приготовления быстрого завтрака с фото

Домашние сырники. Фото: gospodynka.com.ua

Эти сырники — настоящая классика домашнего завтрака. Готовятся всего за несколько минут, без всяких сложностей, а результат всегда безупречен. Нежные внутри, с хрустящей корочкой снаружи — они пахнут детством и уютом. Идеальный рецепт для тех, кто ценит простоту и вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

творог — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 1-2 ст. л.;

мука или манка — 2-3 ст. л.;

ванильный сахар — по желанию;

масло — для жарки.

Способ приготовления

В миску выложить творог, добавить яйцо, соль, сахар и муку (или манку). Если творог влажный — сначала отжать лишнюю жидкость. По желанию добавить ванильный сахар. Перемешать все до однородной массы.

Творог и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Если используете манку, оставить смесь на 10-15 минут, чтобы крупа набухла. Затем сформировать шарики, немного сплющить и обвалять в муке. Для идеальной формы можно воспользоваться стаканом — края получатся ровными, а сырники будут держать форму.

Творог в тарелке. Фото: gospodynka.com.ua

В сковороде разогреть масло и жарить сырники на среднем огне по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Не накрывать крышкой — они хорошо прожариваются без нее.

Сырники на тарелке. Фото: gospodynka.com.ua

Сырники получаются нежные внутри, румяные снаружи и всегда держат форму.

Жареные сырники. Фото: gospodynka.com.ua

Их можно заморозить в сыром виде — просто достаньте из морозилки и обжарьте, когда захочется быстрого завтрака.

