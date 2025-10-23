Идеальные сырники за 5 минут — рецепт приготовления быстрого завтрака с фото

Рецепт сырников на завтрак за 5 минут — получаются всегда
Эти сырники — настоящая классика домашнего завтрака. Готовятся всего за несколько минут, без всяких сложностей, а результат всегда безупречен. Нежные внутри, с хрустящей корочкой снаружи — они пахнут детством и уютом. Идеальный рецепт для тех, кто ценит простоту и вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 1-2 ст. л.;
- мука или манка — 2-3 ст. л.;
- ванильный сахар — по желанию;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
В миску выложить творог, добавить яйцо, соль, сахар и муку (или манку). Если творог влажный — сначала отжать лишнюю жидкость. По желанию добавить ванильный сахар. Перемешать все до однородной массы.
Если используете манку, оставить смесь на 10-15 минут, чтобы крупа набухла. Затем сформировать шарики, немного сплющить и обвалять в муке. Для идеальной формы можно воспользоваться стаканом — края получатся ровными, а сырники будут держать форму.
В сковороде разогреть масло и жарить сырники на среднем огне по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Не накрывать крышкой — они хорошо прожариваются без нее.
Сырники получаются нежные внутри, румяные снаружи и всегда держат форму.
Их можно заморозить в сыром виде — просто достаньте из морозилки и обжарьте, когда захочется быстрого завтрака.
