Яблочные пончики за 5 минут без духовки — рецепт быстрого завтрака с фото

1 яблоко, 1 яйцо и 5 мин. времени — яблочные "пончики" на завтрак
Если вам хочется чего-то сладкого и теплого на завтрак, эти яблочные пончики — идеальный выбор. Они готовятся всего за несколько минут, без духовки и сложных ингредиентов. Мягкие внутри, с хрустящей корочкой и ароматом корицы, они подарят уют и настроение с первого кусочка.
Вам понадобится:
- яблоко — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 3 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 пакетик (по желанию);
- масло — 3 ст. л.;
- соль — щепотка;
- белый йогурт — 200 г;
- молоко — 50 мл.;
- мука — примерно 350 г;
- разрыхлитель — 7 г;
- масло — для жарки.
Для украшения:
- сахар;
- корица.
Способ приготовления
В глубокой миске взбить яйцо с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Добавить масло, щепотку соли, йогурт и молоко, перемешать венчиком до однородной массы.
Яблоко очистить от кожуры, натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Добавить к жидкой смеси и перемешать. Постепенно всыпать муку, смешанную с разрыхлителем, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. В глубокой сковороде разогреть достаточное количество масла. Влажными руками сформировать из теста небольшие продолговатые пончики. Обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла, а затем обвалять в смеси сахара и корицы. Подавать теплыми — они мягкие, ароматные, с нежным яблочным вкусом и хрустящей корочкой.
