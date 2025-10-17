Видео
Дата публикации 17 октября 2025 05:04
обновлено: 05:04
Яблочные пончики за 5 минут без духовки — рецепт быстрого завтрака с фото
Яблочные "пончики". Фото: smachnenke.com.ua

Если вам хочется чего-то сладкого и теплого на завтрак, эти яблочные пончики — идеальный выбор. Они готовятся всего за несколько минут, без духовки и сложных ингредиентов. Мягкие внутри, с хрустящей корочкой и ароматом корицы, они подарят уют и настроение с первого кусочка.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • яблоко — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 пакетик (по желанию);
  • масло — 3 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • белый йогурт — 200 г;
  • молоко — 50 мл.;
  • мука — примерно 350 г;
  • разрыхлитель — 7 г;
  • масло — для жарки.

Для украшения:

  • сахар;
  • корица.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйцо с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Добавить масло, щепотку соли, йогурт и молоко, перемешать венчиком до однородной массы.

що приготувати на сніданок
Тесто и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоко очистить от кожуры, натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Добавить к жидкой смеси и перемешать. Постепенно всыпать муку, смешанную с разрыхлителем, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. В глубокой сковороде разогреть достаточное количество масла. Влажными руками сформировать из теста небольшие продолговатые пончики. Обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки.

рецепт яблучних пончиків
Яблочные пончики. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла, а затем обвалять в смеси сахара и корицы. Подавать теплыми — они мягкие, ароматные, с нежным яблочным вкусом и хрустящей корочкой.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
