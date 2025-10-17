Яблучні пончики за 5 хвилин без духовки — рецепт швидкого сніданку з фото

1 яблуко, 1 яйце і 5 хвилин часу — яблучні "пончики" на сніданок
Якщо вам хочеться чогось солодкого й теплого на сніданок, ці яблучні пончики — ідеальний вибір. Вони готуються всього за кілька хвилин, без духовки й складних інгредієнтів. М’які всередині, з хрусткою скоринкою та ароматом кориці, вони подарують затишок і настрій із першого шматочка.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яблуко — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 3 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 пакетик (за бажанням);
- олія — 3 ст. л.;
- сіль — дрібка;
- білий йогурт — 200 г;
- молоко — 50 мл.;
- борошно — приблизно 350 г;
- розпушувач — 7 г;
- олія — для смаження.
Для оздоблення:
- цукор;
- кориця.
Спосіб приготування
У глибокій мисці збити яйце з цукром і ванільним цукром до легкої піни. Додати олію, дрібку солі, йогурт і молоко, перемішати вінчиком до однорідної маси.
Яблуко очистити від шкірки, натерти на великій тертці або нарізати дрібними кубиками. Додати до рідкої суміші й перемішати. Поступово всипати борошно, змішане з розпушувачем, замішуючи м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. У глибокій сковороді розігріти достатню кількість олії. Вологими руками сформувати з тіста невеликі подовгасті пончики. Обсмажувати з обох боків до золотистої скоринки.
Готові пончики викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії, а потім обваляти у суміші цукру та кориці. Подавати теплими — вони м’які, ароматні, з ніжним яблучним смаком і хрусткою скоринкою.
