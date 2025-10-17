Яблучні пончики за 5 хвилин без духовки — рецепт швидкого сніданку з фото

Яблучні "пончики". Фото: smachnenke.com.ua

Якщо вам хочеться чогось солодкого й теплого на сніданок, ці яблучні пончики — ідеальний вибір. Вони готуються всього за кілька хвилин, без духовки й складних інгредієнтів. М’які всередині, з хрусткою скоринкою та ароматом кориці, вони подарують затишок і настрій із першого шматочка.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яблуко — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

цукор — 3 ст. л.;

ванільний цукор — 1 пакетик (за бажанням);

олія — 3 ст. л.;

сіль — дрібка;

білий йогурт — 200 г;

молоко — 50 мл.;

борошно — приблизно 350 г;

розпушувач — 7 г;

олія — для смаження.

Для оздоблення:

цукор;

кориця.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйце з цукром і ванільним цукром до легкої піни. Додати олію, дрібку солі, йогурт і молоко, перемішати вінчиком до однорідної маси.

Тісто та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Яблуко очистити від шкірки, натерти на великій тертці або нарізати дрібними кубиками. Додати до рідкої суміші й перемішати. Поступово всипати борошно, змішане з розпушувачем, замішуючи м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. У глибокій сковороді розігріти достатню кількість олії. Вологими руками сформувати з тіста невеликі подовгасті пончики. Обсмажувати з обох боків до золотистої скоринки.

Яблучні пончики. Фото: smachnenke.com.ua

Готові пончики викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії, а потім обваляти у суміші цукру та кориці. Подавати теплими — вони м’які, ароматні, з ніжним яблучним смаком і хрусткою скоринкою.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.