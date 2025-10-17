Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак 1 яблуко, 1 яйце і 5 хвилин часу — яблучні "пончики" на сніданок

1 яблуко, 1 яйце і 5 хвилин часу — яблучні "пончики" на сніданок

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 05:04
Оновлено: 05:04
Яблучні пончики за 5 хвилин без духовки — рецепт швидкого сніданку з фото
Яблучні "пончики". Фото: smachnenke.com.ua

Якщо вам хочеться чогось солодкого й теплого на сніданок, ці яблучні пончики — ідеальний вибір. Вони готуються всього за кілька хвилин, без духовки й складних інгредієнтів. М’які всередині, з хрусткою скоринкою та ароматом кориці, вони подарують затишок і настрій із першого шматочка.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яблуко — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 пакетик (за бажанням);
  • олія — 3 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • білий йогурт — 200 г;
  • молоко — 50 мл.;
  • борошно — приблизно 350 г;
  • розпушувач — 7 г;
  • олія — для смаження.

Для оздоблення:

  • цукор;
  • кориця.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйце з цукром і ванільним цукром до легкої піни. Додати олію, дрібку солі, йогурт і молоко, перемішати вінчиком до однорідної маси.

що приготувати на сніданок
Тісто та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Яблуко очистити від шкірки, натерти на великій тертці або нарізати дрібними кубиками. Додати до рідкої суміші й перемішати. Поступово всипати борошно, змішане з розпушувачем, замішуючи м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. У глибокій сковороді розігріти достатню кількість олії. Вологими руками сформувати з тіста невеликі подовгасті пончики. Обсмажувати з обох боків до золотистої скоринки.

рецепт яблучних пончиків
Яблучні пончики. Фото: smachnenke.com.ua

Готові пончики викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії, а потім обваляти у суміші цукру та кориці. Подавати теплими — вони м’які, ароматні, з ніжним яблучним смаком і хрусткою скоринкою.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

яблука рецепт пончики ідея для сніданку рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації