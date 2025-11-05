Сметанковая запеканка с кокосом и манкой — нежная выпечка без творога

Запеканка без творога — на вкус не отличить от классики
Если хочется чего-то сладкого, но без творога, попробуйте запеканку с кокосом и манкой. Она получается воздушной, ароматной и имеет сливочный вкус, который прекрасно сочетается с кокосовыми нотами.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится (на 400 г сметаны):
- сметана — 400 г (примерно 1,5 стакана);
- манная крупа — 5 ст. л. (примерно 60 г);
- кокосовая стружка — 100 г (примерно 1 стакан);
- сахар — 3-4 ст. л. (70-80 г);
- яйца — 3-4 шт.;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 1 ч. л. (5 г);
- сливочное масло (растопленное) — 65 г (примерно 3 ст. л.).
Способ приготовления
Соединить в глубокой миске сметану, манную крупу, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешать до однородности и оставить на 15 минут, чтобы манка набухла.
Добавить яйца, растопленное масло, разрыхлитель и кокосовую стружку. Перемешать венчиком или ложкой — тесто должно быть мягким, ароматным и немного густым.
Смазать форму сливочным маслом и присыпать дно манкой или кокосовой стружкой, чтобы создать легкую корочку. Вылить тесто, разровнять поверхность.
Выпекать запеканку в духовке при 180°C примерно 40 минут, пока верх не станет золотистым и упругим.
Достать из духовки, оставить немного остыть, затем посыпать кокосовой стружкой или сахарной пудрой. По желанию покрыть лимонной глазурью для нежной кислинки.
