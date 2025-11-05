Видео
Видео

Главная Вкус Запеканка без творога — на вкус не отличить от классики

Запеканка без творога — на вкус не отличить от классики

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 05:04
обновлено: 16:36
Сметанковая запеканка с кокосом и манкой — нежная выпечка без творога
Запеканка без творога. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хочется чего-то сладкого, но без творога, попробуйте запеканку с кокосом и манкой. Она получается воздушной, ароматной и имеет сливочный вкус, который прекрасно сочетается с кокосовыми нотами.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится (на 400 г сметаны):

  • сметана — 400 г (примерно 1,5 стакана);
  • манная крупа — 5 ст. л. (примерно 60 г);
  • кокосовая стружка — 100 г (примерно 1 стакан);
  • сахар — 3-4 ст. л. (70-80 г);
  • яйца — 3-4 шт.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — 1 ч. л. (5 г);
  • сливочное масло (растопленное) — 65 г (примерно 3 ст. л.).

Способ приготовления

Соединить в глубокой миске сметану, манную крупу, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешать до однородности и оставить на 15 минут, чтобы манка набухла.

рецепт запіканки
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить яйца, растопленное масло, разрыхлитель и кокосовую стружку. Перемешать венчиком или ложкой — тесто должно быть мягким, ароматным и немного густым.

запіканка з манкою
Форма для запекания. Фото: smakuiemo.com.ua

Смазать форму сливочным маслом и присыпать дно манкой или кокосовой стружкой, чтобы создать легкую корочку. Вылить тесто, разровнять поверхность.

запіканка зі сметаною
Тесто для запеканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать запеканку в духовке при 180°C примерно 40 минут, пока верх не станет золотистым и упругим.

рецепт запіканки зі сметаною
Готовая запеканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Достать из духовки, оставить немного остыть, затем посыпать кокосовой стружкой или сахарной пудрой. По желанию покрыть лимонной глазурью для нежной кислинки.

рецепт выпечка творог запеканки идея для завтрака манка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
