Манник на кефире с яблоком на сковороде — рецепт приготовления нежного завтрака без духовки

Манка и кефир. Фото: smachnenke.com.ua

Этот манник на кефире с яблоком готовится без духовки, но получается таким нежным и воздушным, что его сложно отличить от выпечки. Всего несколько простых ингредиентов, немного времени — и на столе ароматный, золотистый завтрак, который зарядит энергией на весь день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

манка — ½ стакана;

кефир (теплый) — ½ стакана;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахарозаменитель — 1 ч. ложка;

ванильный сахар — ½ ч. ложки (по желанию);

сода — ½ ч. ложки;

яблоко — 1 шт.;

растительное масло — 40 г.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли, ванильным сахаром и сахарозаменителем до легкой пены. Добавить теплый кефир и тщательно перемешать. Добавить манку, размешать и оставить смесь на 10 минут, чтобы крупа набухла.

Тем временем нарезать яблоко мелкими кусочками — оно придаст нежности и естественной сладости. К набухшей манке добавить соду и масло, перемешать. Затем добавить яблоко и еще раз осторожно размешать.

Разогреть сковороду, смазать ее маслом и вылить тесто. Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и готовить 15 минут, пока нижняя сторона не станет румяной.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Аккуратно перевернуть пирог, накрыть снова и жарить еще 5 минут до золотистой корочки. Манник получается мягкий, воздушный и ароматный, с нежной яблочной ноткой.

