Манник на кефире с яблоком на сковороде — рецепт приготовления нежного завтрака без духовки

Смешайте манку с кефиром и добавьте яйца — рецепт завтрака
Этот манник на кефире с яблоком готовится без духовки, но получается таким нежным и воздушным, что его сложно отличить от выпечки. Всего несколько простых ингредиентов, немного времени — и на столе ароматный, золотистый завтрак, который зарядит энергией на весь день.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- манка — ½ стакана;
- кефир (теплый) — ½ стакана;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахарозаменитель — 1 ч. ложка;
- ванильный сахар — ½ ч. ложки (по желанию);
- сода — ½ ч. ложки;
- яблоко — 1 шт.;
- растительное масло — 40 г.
Способ приготовления
Взбить яйца со щепоткой соли, ванильным сахаром и сахарозаменителем до легкой пены. Добавить теплый кефир и тщательно перемешать. Добавить манку, размешать и оставить смесь на 10 минут, чтобы крупа набухла.
Тем временем нарезать яблоко мелкими кусочками — оно придаст нежности и естественной сладости. К набухшей манке добавить соду и масло, перемешать. Затем добавить яблоко и еще раз осторожно размешать.
Разогреть сковороду, смазать ее маслом и вылить тесто. Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и готовить 15 минут, пока нижняя сторона не станет румяной.
Аккуратно перевернуть пирог, накрыть снова и жарить еще 5 минут до золотистой корочки. Манник получается мягкий, воздушный и ароматный, с нежной яблочной ноткой.
