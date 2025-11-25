Пышные творожные пончики без дрожжей — рецепт с шоколадной начинкой на завтрак

Пышные пончики. Фото: smakuiemo.com.ua

Пышные творожные пончики без дрожжей с шоколадной начинкой — это простой рецепт для быстрого завтрака или домашнего чаепития. Мягкое творожное тесто сочетается с ароматным шоколадом внутри, а румяная корочка делает каждый пончик аппетитным и запоминающимся. Вы сможете порадовать семью свежей, ароматной выпечкой без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

творог — 400 г;

сахар — 3 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

ванильный сахар — 1 пак;

яйца куриные — 2 шт.;

сметана — 75-80 г;

мука — 320-350 г (+ 30 г для подсыпки);

сода — 1 ч. л.

Для жарки:

масло растительное — 250-400 мл.

Для начинки:

молочный шоколад — 40 г.

Способ приготовления

В большой миске смешать творог, сахар, соль, ванильный сахар, яйца и сметану до однородной кремовой массы. Всыпать просеянную муку вместе с содой и замесить мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. При необходимости подсыпать немного муки.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной примерно 1 см. Вырезать круги стаканом или формой. На каждый круг положить кусочек молочного шоколада, накрыть вторым кругом и тщательно защипнуть края, чтобы начинка не вытекала.

Приготовление пончиков. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть масло в глубокой сковороде или кастрюле. Обжаривать пончики на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Или выложить на противень и запечь в духовке при 180°C около 25 минут до румяности.

Пончики в масле. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые пончики подавать теплыми, можно присыпать сахарной пудрой. Они остаются нежными и ароматными даже на следующий день.

