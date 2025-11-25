Видео
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей — рецепт на завтрак

25 ноября 2025
обновлено: 19:33
Пышные творожные пончики без дрожжей — рецепт с шоколадной начинкой на завтрак
Пышные пончики. Фото: smakuiemo.com.ua

Пышные творожные пончики без дрожжей с шоколадной начинкой — это простой рецепт для быстрого завтрака или домашнего чаепития. Мягкое творожное тесто сочетается с ароматным шоколадом внутри, а румяная корочка делает каждый пончик аппетитным и запоминающимся. Вы сможете порадовать семью свежей, ароматной выпечкой без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • творог — 400 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • ванильный сахар — 1 пак;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сметана — 75-80 г;
  • мука — 320-350 г (+ 30 г для подсыпки);
  • сода — 1 ч. л.

Для жарки:

  • масло растительное — 250-400 мл.

Для начинки:

  • молочный шоколад — 40 г.

Способ приготовления

В большой миске смешать творог, сахар, соль, ванильный сахар, яйца и сметану до однородной кремовой массы. Всыпать просеянную муку вместе с содой и замесить мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. При необходимости подсыпать немного муки.

рецепт пончиків
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной примерно 1 см. Вырезать круги стаканом или формой. На каждый круг положить кусочек молочного шоколада, накрыть вторым кругом и тщательно защипнуть края, чтобы начинка не вытекала.

рецепт пончиків з начинкою
Приготовление пончиков. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть масло в глубокой сковороде или кастрюле. Обжаривать пончики на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Или выложить на противень и запечь в духовке при 180°C около 25 минут до румяности.

рецепт пончиків на сніданок
Пончики в масле. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые пончики подавать теплыми, можно присыпать сахарной пудрой. Они остаются нежными и ароматными даже на следующий день.

Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
