Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Смешайте манку с кефиром и добавьте яйца — рецепт завтрака

Смешайте манку с кефиром и добавьте яйца — рецепт завтрака

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 05:04
обновлено: 14:37
Манник на кефире с яблоком на сковороде — рецепт приготовления нежного завтрака без духовки
Манка и кефир. Фото: smachnenke.com.ua

Этот манник на кефире с яблоком готовится без духовки, но получается таким нежным и воздушным, что его сложно отличить от выпечки. Всего несколько простых ингредиентов, немного времени — и на столе ароматный, золотистый завтрак, который зарядит энергией на весь день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • манка — ½ стакана;
  • кефир (теплый) — ½ стакана;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахарозаменитель — 1 ч. ложка;
  • ванильный сахар — ½ ч. ложки (по желанию);
  • сода — ½ ч. ложки;
  • яблоко — 1 шт.;
  • растительное масло — 40 г.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли, ванильным сахаром и сахарозаменителем до легкой пены. Добавить теплый кефир и тщательно перемешать. Добавить манку, размешать и оставить смесь на 10 минут, чтобы крупа набухла.

Тем временем нарезать яблоко мелкими кусочками — оно придаст нежности и естественной сладости. К набухшей манке добавить соду и масло, перемешать. Затем добавить яблоко и еще раз осторожно размешать.

Разогреть сковороду, смазать ее маслом и вылить тесто. Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и готовить 15 минут, пока нижняя сторона не станет румяной.

рецепт манника з кефіром та яблуками
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Аккуратно перевернуть пирог, накрыть снова и жарить еще 5 минут до золотистой корочки. Манник получается мягкий, воздушный и ароматный, с нежной яблочной ноткой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

яблоки рецепт идея для завтрака кефир манка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации