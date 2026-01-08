Сніданок з картоплі — швидкий та смачний рецепт з фото

Сніданок з картоплі. Фото: gospodynka.com.ua

Сніданок з картоплі — ідеальний початок дня для тих, хто любить ситно і смачно. Натерта картопля з сиром, яйцем і свіжою цибулею створює ароматну та золотисту страву. Рецепт простий у приготуванні та не потребує багато часу, а готовий сніданок виходить ніжним і соковитим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля сира — 450 г;

яйце сире — 1 шт.;

сіль — 1/3 ч. л.;

перець чорний мелений — до свого смаку;

сир твердий — 80 г;

зелена цибуля — 35 г;

олія рослинна — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Картоплю очистити та натерти на грубій тертці. Віджати руками зайву рідину. На сковороді розігріти олію і викласти рівно половину натертої картоплі, розрівнявши шар.

Терта картопля. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці змішати яйце, сіль, перець, тертий сир та дрібно нарізану зелену цибулю до однорідної маси. Викласти цю суміш поверх шару картоплі, зверху накрити другою половиною картоплі.

Картопля та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажувати під кришкою на середньому вогні 9–10 хвилин до золотистої скоринки.

Готовий сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Потім акуратно перевернути та смажити без кришки ще 5–7 хвилин до повної готовності. Подавати гарячим, можна прикрасити додатковою зеленню.

