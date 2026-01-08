Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 05:04
Сніданок з картоплі — швидкий та смачний рецепт з фото
Сніданок з картоплі. Фото: gospodynka.com.ua

Сніданок з картоплі — ідеальний початок дня для тих, хто любить ситно і смачно. Натерта картопля з сиром, яйцем і свіжою цибулею створює ароматну та золотисту страву. Рецепт простий у приготуванні та не потребує багато часу, а готовий сніданок виходить ніжним і соковитим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля сира — 450 г;
  • яйце сире — 1 шт.;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • сир твердий — 80 г;
  • зелена цибуля — 35 г;
  • олія рослинна — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Картоплю очистити та натерти на грубій тертці. Віджати руками зайву рідину. На сковороді розігріти олію і викласти рівно половину натертої картоплі, розрівнявши шар.

сніданок з картоплі
Терта картопля. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці змішати яйце, сіль, перець, тертий сир та дрібно нарізану зелену цибулю до однорідної маси. Викласти цю суміш поверх шару картоплі, зверху накрити другою половиною картоплі.

рецепт сніданку з картоплі
Картопля та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажувати під кришкою на середньому вогні 9–10 хвилин до золотистої скоринки.

простий рецепт сніданку з картоплі
Готовий сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Потім акуратно перевернути та смажити без кришки ще 5–7 хвилин до повної готовності. Подавати гарячим, можна прикрасити додатковою зеленню.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Сніданок яйця картопля рецепт ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації