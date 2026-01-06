Сніданок за 15 хвилин — рецепт гарячих бутербродів з фото

Гарячі бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

Сніданок за 15 хвилин — це реальність, коли під рукою є прості інгредієнти та перевірений рецепт. Гарячі бутерброди з сирною начинкою виходять поживними, ароматними й апетитними. Вони ідеально підходять для ранку, коли хочеться чогось смачного без довгого стояння біля плити.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

батон — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

сир кисломолочний — 4 ст. л.;

сир твердий — 100 г;

кріп — 1 пучок;

масло вершкове — 30 г;

олія рослинна — 3 ст. л.;

сіль — щіпка.

Спосіб приготування

Батон нарізати порційними шматками, у кожному зробити глибокий поздовжній надріз, не дорізаючи до кінця.

Сир та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці з’єднати кисломолочний сир і твердий сир, натертий на великій тертці. Кріп дрібно нарізати, додати до сирної маси разом із сіллю та ретельно перемішати до однорідності.

Хліб та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця розбити в окрему миску та добре збити виделкою або вінчиком. У кожну хлібну "книжку" викласти кілька ложок сирної начинки, злегка притиснути та обережно занурити у збиті яйця з обох боків.

Хліб на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти рослинну олію, додати вершкове масло та дочекатися, поки воно повністю розтопиться. Викласти підготовлені бутерброди та обсмажити з обох боків до рум’яної, золотистої скоринки. Готові гарячі бутерброди за потреби викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, після чого подати до столу.

