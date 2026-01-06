Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Сніданок за 15 хвилин — рецепт гарячих бутербродів

Сніданок за 15 хвилин — рецепт гарячих бутербродів

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 05:04
Сніданок за 15 хвилин — рецепт гарячих бутербродів з фото
Гарячі бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

Сніданок за 15 хвилин — це реальність, коли під рукою є прості інгредієнти та перевірений рецепт. Гарячі бутерброди з сирною начинкою виходять поживними, ароматними й апетитними. Вони ідеально підходять для ранку, коли хочеться чогось смачного без довгого стояння біля плити.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • батон — 1 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • сир кисломолочний — 4 ст. л.;
  • сир твердий — 100 г;
  • кріп — 1 пучок;
  • масло вершкове — 30 г;
  • олія рослинна — 3 ст. л.;
  • сіль — щіпка.

Спосіб приготування

Батон нарізати порційними шматками, у кожному зробити глибокий поздовжній надріз, не дорізаючи до кінця.

рецепт гарячих бутербродів
Сир та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці з’єднати кисломолочний сир і твердий сир, натертий на великій тертці. Кріп дрібно нарізати, додати до сирної маси разом із сіллю та ретельно перемішати до однорідності.

простий рецепт гарячих бутербродів
Хліб та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця розбити в окрему миску та добре збити виделкою або вінчиком. У кожну хлібну "книжку" викласти кілька ложок сирної начинки, злегка притиснути та обережно занурити у збиті яйця з обох боків.

швидкий рецепт гарячих бутербродів
Хліб на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти рослинну олію, додати вершкове масло та дочекатися, поки воно повністю розтопиться. Викласти підготовлені бутерброди та обсмажити з обох боків до рум’яної, золотистої скоринки. Готові гарячі бутерброди за потреби викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, після чого подати до столу.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Сніданок яйця рецепт хліб ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації