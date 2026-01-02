Сирні крекери за 10 хвилин — швидкий сніданок з фото

Смачний сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Сирні крекери за 10 хвилин — це легкий та швидкий сніданок, який можна приготувати з мінімальної кількості інгредієнтів. М’які всередині та хрумкі зовні, вони ідеально смакують зі сметаною або як перекус.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

твердий сир — 150 г;

молоко — 150 мл;

сіль — 1 ч. л.;

яйця сирі — 2 шт.;

розпушувач тіста — 1,5 ч. л.;

пшеничне борошно — близько 350 г;

олія для обсмажування.

Спосіб приготування

Сир натерти на середній або дрібній тертці. У миску влити холодне молоко, додати сіль і вбити яйця, добре перемішати. Додати натертий сир і акуратно з’єднати лопаткою.

Сирне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово всипати борошно з розпушувачем, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Сформувати колобок і дати йому трохи відпочити на столі.

Приготування сніданку. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто поділити на кілька частин, сформувати невеликі шари, розкачати в круги товщиною кілька міліметрів і нарізати на сегменти.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Сковорідку розігріти з невеликою кількістю олії та обсмажувати заготовки на помірному вогні з двох боків до золотистої скоринки. Готові сирні крекери подавати гарячими або трохи охолодженими, зі сметаною або як перекус.

