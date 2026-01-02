Відео
Рецепт сніданку за 10 хвилин — ціла гора смакоти

Рецепт сніданку за 10 хвилин — ціла гора смакоти

Дата публікації: 2 січня 2026 05:04
Сирні крекери за 10 хвилин — швидкий сніданок з фото
Смачний сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Сирні крекери за 10 хвилин — це легкий та швидкий сніданок, який можна приготувати з мінімальної кількості інгредієнтів. М’які всередині та хрумкі зовні, вони ідеально смакують зі сметаною або як перекус.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • твердий сир — 150 г;
  • молоко — 150 мл;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • яйця сирі — 2 шт.;
  • розпушувач тіста — 1,5 ч. л.;
  • пшеничне борошно — близько 350 г;
  • олія для обсмажування.

Спосіб приготування

Сир натерти на середній або дрібній тертці. У миску влити холодне молоко, додати сіль і вбити яйця, добре перемішати. Додати натертий сир і акуратно з’єднати лопаткою.

сирні крекери за 10 хвилин
Сирне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово всипати борошно з розпушувачем, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Сформувати колобок і дати йому трохи відпочити на столі.

смачні сирні крекери за 10 хвилин
Приготування сніданку. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто поділити на кілька частин, сформувати невеликі шари, розкачати в круги товщиною кілька міліметрів і нарізати на сегменти.

сирні крекери за 10 хвилин на сніданок
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Сковорідку розігріти з невеликою кількістю олії та обсмажувати заготовки на помірному вогні з двох боків до золотистої скоринки. Готові сирні крекери подавати гарячими або трохи охолодженими, зі сметаною або як перекус.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
