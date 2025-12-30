Ліниві пиріжки на кефірі з яйцем і зеленою цибулею за 15 хвилин — швидкий рецепт

Оладки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Це не оладки та не сирники, а справжня знахідка для швидкого сніданку. Ліниві пиріжки на кефірі готуйються за лічені хвилини, виходять м’якими всередині та рум’яними зовні. Простий набір інгредієнтів і ситна начинка роблять цю страву ідеальним варіантом для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

кефір — 200 мл.;

яйця — 2 шт. у тісто;

яйця варені — 4 шт. для начинки;

сіль — 1/2 ч. л.;

цукор — 1/2 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

борошно — 200 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

олія — 2 ст. л. для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати кефір, сирі яйця, сіль, цукор і соду. Добре перемішати до однорідності. Частинами додати борошно, замішуючи м’яке, ніжне тісто без грудочок. За потреби додати ще трохи кефіру, якщо маса виходить надто густою.

Тісто з яйцями. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця очистити й дрібно нарізати кубиками. Зелену цибулю дрібно нашаткувати. Додати яйця та цибулю до тіста і ретельно перемішати, щоб начинка рівномірно розподілилася.

Приготування пиріжків. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі круглі заготовки.

Пиріжки з яйцями та цибулею. Фото: gospodynka.com.ua

Смажити на середньому вогні по 4–5 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.