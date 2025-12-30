Ленивые пирожки на кефире с яйцом и зеленым луком за 15 минут — быстрый рецепт

Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Это не оладьи и не сырники, а настоящая находка для быстрого завтрака. Ленивые пирожки на кефире готовятся за считанные минуты, получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Простой набор ингредиентов и сытная начинка делают это блюдо идеальным вариантом для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

кефир — 200 мл.;

яйца — 2 шт. в тесто;

яйца вареные — 4 шт. для начинки;

соль — 1/2 ч. л.;

сахар — 1/2 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

мука — 200 г;

зеленый лук — 1 пучок;

масло — 2 ст. л. для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить кефир, сырые яйца, соль, сахар и соду. Хорошо перемешать до однородности. Частями добавить муку, замешивая мягкое, нежное тесто без комочков. При необходимости добавить еще немного кефира, если масса получается слишком густой.

Тесто с яйцами. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца очистить и мелко нарезать кубиками. Зеленый лук мелко нашинковать. Добавить яйца и лук к тесту и тщательно перемешать, чтобы начинка равномерно распределилась.

Приготовление пирожков. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие круглые заготовки.

Пирожки с яйцами и луком. Фото: gospodynka.com.ua

Жарить на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

