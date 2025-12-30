Ленивые пирожки на кефире с яйцом и зеленым луком за 15 минут — быстрый рецепт

Не оладьи и не сырники за 15 минут — целая гора на завтрак
Это не оладьи и не сырники, а настоящая находка для быстрого завтрака. Ленивые пирожки на кефире готовятся за считанные минуты, получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Простой набор ингредиентов и сытная начинка делают это блюдо идеальным вариантом для всей семьи.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кефир — 200 мл.;
- яйца — 2 шт. в тесто;
- яйца вареные — 4 шт. для начинки;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сахар — 1/2 ч. л.;
- сода — 1/2 ч. л.;
- мука — 200 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- масло — 2 ст. л. для жарки.
Способ приготовления
В глубокой миске соединить кефир, сырые яйца, соль, сахар и соду. Хорошо перемешать до однородности. Частями добавить муку, замешивая мягкое, нежное тесто без комочков. При необходимости добавить еще немного кефира, если масса получается слишком густой.
Вареные яйца очистить и мелко нарезать кубиками. Зеленый лук мелко нашинковать. Добавить яйца и лук к тесту и тщательно перемешать, чтобы начинка равномерно распределилась.
Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие круглые заготовки.
Жарить на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.
