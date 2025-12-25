Белковые сырники для завтрака — питательный рецепт из 300 г творога

Сырники на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эти сырники созданы для тех, кто хочет сытный и полезный завтрак без лишних углеводов. Они плотные, нежные внутри и ароматные благодаря свежей зелени. Большое количество белка делает блюдо питательным, а простой состав — идеальным для ежедневного меню. Такой завтрак надолго дарит ощущение сытости и энергии.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

творог 5% — 300 г;

яйца вареные — 3 шт.;

яйца сырые — 2 шт.;

твердый сыр 20% — 100 г;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по желанию;

укроп свежий — большой пучок;

зеленый лук — по желанию;

масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

Творог выложить в глубокую миску и хорошо размять вилкой. Вареные яйца мелко нарезать и добавить к творогу, после чего вбить сырые яйца.

Твердый сыр натереть на мелкой терке, переложить к творожной массе. Добавить соль, по желанию черный молотый перец и кукурузный крахмал. Все тщательно перемешать до однородной, густой консистенции.

Сырники на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Укроп мелко нарезать, добавить в тесто. По желанию добавить измельченный зеленый лук. Массу еще раз хорошо перемешать, чтобы зелень равномерно распределилась. Сковородку слегка смазать маслом и хорошо разогреть. Руки смочить водой, сформировать сырники среднего размера, не слишком плоские, чтобы они остались пышными внутри.

Сырники с зеленью. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить сырники на сковородку, уменьшить огонь ниже среднего, накрыть крышкой и обжаривать примерно 5-6 минут с каждой стороны до румяной корочки. Готовые сырники снять со сковородки и подавать горячими.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.