Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Белковые сырники для завтрака — понадобится 300 г творога

Белковые сырники для завтрака — понадобится 300 г творога

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 05:04
Белковые сырники для завтрака — питательный рецепт из 300 г творога
Сырники на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эти сырники созданы для тех, кто хочет сытный и полезный завтрак без лишних углеводов. Они плотные, нежные внутри и ароматные благодаря свежей зелени. Большое количество белка делает блюдо питательным, а простой состав — идеальным для ежедневного меню. Такой завтрак надолго дарит ощущение сытости и энергии.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог 5% — 300 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • яйца сырые — 2 шт.;
  • твердый сыр 20% — 100 г;
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по желанию;
  • укроп свежий — большой пучок;
  • зеленый лук — по желанию;
  • масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

Творог выложить в глубокую миску и хорошо размять вилкой. Вареные яйца мелко нарезать и добавить к творогу, после чего вбить сырые яйца.

Твердый сыр натереть на мелкой терке, переложить к творожной массе. Добавить соль, по желанию черный молотый перец и кукурузный крахмал. Все тщательно перемешать до однородной, густой консистенции.

рецепт сирників на сніданок
Сырники на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Укроп мелко нарезать, добавить в тесто. По желанию добавить измельченный зеленый лук. Массу еще раз хорошо перемешать, чтобы зелень равномерно распределилась. Сковородку слегка смазать маслом и хорошо разогреть. Руки смочить водой, сформировать сырники среднего размера, не слишком плоские, чтобы они остались пышными внутри.

простий рецепт сирників на сніданок
Сырники с зеленью. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить сырники на сковородку, уменьшить огонь ниже среднего, накрыть крышкой и обжаривать примерно 5-6 минут с каждой стороны до румяной корочки. Готовые сырники снять со сковородки и подавать горячими.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

зелень рецепт творог идея для завтрака сырники
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации