Чудо-сырники на завтрак — нежный рецепт, который не похож на классический

Чудо сырники на завтрак — отличаются от традиционных
Эти сырники не зря называют чудо-сырниками — они имеют совсем другую текстуру и вкус, чем привычные классические варианты. Благодаря сметане, разрыхлителю и правильным пропорциям теста они получаются особенно нежными, мягкими внутри и с легкой румяной корочкой снаружи. Изюм добавляет приятной сладкой нотки, а сама масса не требует формирования руками — все максимально просто и быстро.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог — 350 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сметана — 1 ст. л. с горкой;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- изюм — 50-60 г;
- мука — 4 ст. л. с горкой;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Творог переложить в глубокую миску, добавить яйца, сметану, щепотку соли, сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешать массу ложкой или лопаткой до однородной, мягкой консистенции.
Изюм при необходимости промыть и обсушить, добавить к творожной массе и равномерно перемешать, чтобы он хорошо распределился.
К тесту добавить муку и разрыхлитель, осторожно вымешать до однородности. Масса должна быть густой, но нежной, немного липкой — именно это делает сырники воздушными.
Сковородку разогреть, добавить небольшое количество масла. Выкладывать творожную массу ложкой, формируя небольшие сырники. Жарить на среднем огне до румяной корочки с одной стороны, после чего перевернуть и довести до готовности с другой стороны.
Готовые сырники выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавать теплыми со сметаной, медом или любимым вареньем.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!