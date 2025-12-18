Видео
Україна
Чудо сырники на завтрак — отличаются от традиционных

Чудо сырники на завтрак — отличаются от традиционных

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 05:04
Чудо-сырники на завтрак — нежный рецепт, который не похож на классический
Сырники с изюмом. Фото: gospodynka.com.ua

Эти сырники не зря называют чудо-сырниками — они имеют совсем другую текстуру и вкус, чем привычные классические варианты. Благодаря сметане, разрыхлителю и правильным пропорциям теста они получаются особенно нежными, мягкими внутри и с легкой румяной корочкой снаружи. Изюм добавляет приятной сладкой нотки, а сама масса не требует формирования руками — все максимально просто и быстро.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог — 350 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сметана — 1 ст. л. с горкой;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • изюм — 50-60 г;
  • мука — 4 ст. л. с горкой;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Творог переложить в глубокую миску, добавить яйца, сметану, щепотку соли, сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешать массу ложкой или лопаткой до однородной, мягкой консистенции.

сирники на сніданок
Творог и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Изюм при необходимости промыть и обсушить, добавить к творожной массе и равномерно перемешать, чтобы он хорошо распределился.

незвичайні сирники з родзинками
Творог и изюм. Фото: gospodynka.com.ua

К тесту добавить муку и разрыхлитель, осторожно вымешать до однородности. Масса должна быть густой, но нежной, немного липкой — именно это делает сырники воздушными.

ніжні сирники на сковороді
Сырники на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Сковородку разогреть, добавить небольшое количество масла. Выкладывать творожную массу ложкой, формируя небольшие сырники. Жарить на среднем огне до румяной корочки с одной стороны, после чего перевернуть и довести до готовности с другой стороны.

рецепт сирників з сиром
Готовые сырники. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые сырники выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавать теплыми со сметаной, медом или любимым вареньем.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

рецепт творог оладьи идея для завтрака сырники
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
