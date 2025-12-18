Чудо-сырники на завтрак — нежный рецепт, который не похож на классический

Сырники с изюмом. Фото: gospodynka.com.ua

Эти сырники не зря называют чудо-сырниками — они имеют совсем другую текстуру и вкус, чем привычные классические варианты. Благодаря сметане, разрыхлителю и правильным пропорциям теста они получаются особенно нежными, мягкими внутри и с легкой румяной корочкой снаружи. Изюм добавляет приятной сладкой нотки, а сама масса не требует формирования руками — все максимально просто и быстро.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

творог — 350 г;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сметана — 1 ст. л. с горкой;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 10 г;

изюм — 50-60 г;

мука — 4 ст. л. с горкой;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Творог переложить в глубокую миску, добавить яйца, сметану, щепотку соли, сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешать массу ложкой или лопаткой до однородной, мягкой консистенции.

Творог и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Изюм при необходимости промыть и обсушить, добавить к творожной массе и равномерно перемешать, чтобы он хорошо распределился.

Творог и изюм. Фото: gospodynka.com.ua

К тесту добавить муку и разрыхлитель, осторожно вымешать до однородности. Масса должна быть густой, но нежной, немного липкой — именно это делает сырники воздушными.

Сырники на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Сковородку разогреть, добавить небольшое количество масла. Выкладывать творожную массу ложкой, формируя небольшие сырники. Жарить на среднем огне до румяной корочки с одной стороны, после чего перевернуть и довести до готовности с другой стороны.

Готовые сырники. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые сырники выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавать теплыми со сметаной, медом или любимым вареньем.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.