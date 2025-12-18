Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Чудо сирники на сніданок — відрізняються від традиційних

Чудо сирники на сніданок — відрізняються від традиційних

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 05:04
Чудо-сирники на сніданок — ніжний рецепт, який не схожий на класичний
Сирники з родзинками. Фото: gospodynka.com.ua

Ці сирники не дарма називають чудо-сирниками — вони мають зовсім іншу текстуру й смак, ніж звичні класичні варіанти. Завдяки сметані, розпушувачу та правильним пропорціям тіста вони виходять особливо ніжними, м’якими всередині та з легкою рум’яною скоринкою зовні. Родзинки додають приємної солодкої нотки, а сама маса не потребує формування руками — усе максимально просто і швидко. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир — 350 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • сметана — 1 ст. л. з гіркою;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • родзинки — 50–60 г;
  • борошно — 4 ст. л. з гіркою;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Сир перекласти у глибоку миску, додати яйця, сметану, дрібку солі, цукор та ванільний цукор. Добре перемішати масу ложкою або лопаткою до однорідної, м’якої консистенції.

сирники на сніданок
Сир та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Родзинки за потреби промити та обсушити, додати до сирної маси й рівномірно перемішати, щоб вони добре розподілилися.

незвичайні сирники з родзинками
Сир та родзинки. Фото: gospodynka.com.ua

До тіста додати борошно та розпушувач, обережно вимішати до однорідності. Маса повинна бути густою, але ніжною, трохи липкою — саме це робить сирники повітряними.

ніжні сирники на сковороді
Сирники на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Сковорідку розігріти, додати невелику кількість олії. Викладати сирну масу ложкою, формуючи невеликі сирники. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з одного боку, після чого перевернути та довести до готовності з іншого боку.

рецепт сирників з сиром
Готові сирники. Фото: gospodynka.com.ua

Готові сирники викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Подавати теплими зі сметаною, медом або улюбленим варенням.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рецепт кисломолочний сир оладки ідея для сніданку сирники
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації