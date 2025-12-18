Чудо-сирники на сніданок — ніжний рецепт, який не схожий на класичний

Сирники з родзинками. Фото: gospodynka.com.ua

Ці сирники не дарма називають чудо-сирниками — вони мають зовсім іншу текстуру й смак, ніж звичні класичні варіанти. Завдяки сметані, розпушувачу та правильним пропорціям тіста вони виходять особливо ніжними, м’якими всередині та з легкою рум’яною скоринкою зовні. Родзинки додають приємної солодкої нотки, а сама маса не потребує формування руками — усе максимально просто і швидко.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

сир — 350 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

сметана — 1 ст. л. з гіркою;

цукор — 2 ст. л.;

ванільний цукор — 10 г;

родзинки — 50–60 г;

борошно — 4 ст. л. з гіркою;

розпушувач — 1 ч. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Сир перекласти у глибоку миску, додати яйця, сметану, дрібку солі, цукор та ванільний цукор. Добре перемішати масу ложкою або лопаткою до однорідної, м’якої консистенції.

Сир та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Родзинки за потреби промити та обсушити, додати до сирної маси й рівномірно перемішати, щоб вони добре розподілилися.

Сир та родзинки. Фото: gospodynka.com.ua

До тіста додати борошно та розпушувач, обережно вимішати до однорідності. Маса повинна бути густою, але ніжною, трохи липкою — саме це робить сирники повітряними.

Сирники на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Сковорідку розігріти, додати невелику кількість олії. Викладати сирну масу ложкою, формуючи невеликі сирники. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з одного боку, після чого перевернути та довести до готовності з іншого боку.

Готові сирники. Фото: gospodynka.com.ua

Готові сирники викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Подавати теплими зі сметаною, медом або улюбленим варенням.

