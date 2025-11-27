Бюджетний сніданок за 10 хвилин — простий рецепт із 500 г сиру

Сирні палички. Фото: gospodynka.com.ua

Цей простий сніданок із кисломолочного сиру стане справжньою знахідкою для тих, хто хоче готувати швидко, смачно та недорого. З доступних інгредієнтів буквально за 10 хвилин виходить ціла гора ніжних сирних паличок. Вони чудово смакують теплими й холодними, легко готуються та підходять для всієї родини — ідеальний варіант для сніданку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама

сир кисломолочний — 500 г;

яйця — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

ванільний цукор — 1/3 ч. л.;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

манна крупа — 8–9 ст. л.;

борошно — для формування;

олія — для смаження;

цукрова пудра — для подачі.

Спосіб приготування

З’єднати сир, яйця, сметану, сіль, цукор, ванільний цукор та розпушувач, ретельно перемішати до однорідної консистенції. Додати манну крупу, замішати густу масу та накрити її кришкою. Залишити на 20 хвилин, щоб манка набухла й зробила тісто більш пластичним.

Сирне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати робочу поверхню, злегка присипати її борошном. Перекласти тісто, підмішати до приємної щільності та поділити на кілька частин. Сформувати з кожної частини довгу смужку та нарізати невеликими порційними шматочками.

Реклама

Сирні палички. Фото: gospodynka.com.ua

На сковорідці розігріти олію. Обсмажувати сирні палички з обох боків до рівномірної золотистої скоринки. Готові вироби викласти на паперові рушники, щоб видалити надлишок олії.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею посипати цукровою пудрою, щоб надати сніданку ніжного вигляду та приємної солодкої нотки.

Реклама

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Реклама

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.