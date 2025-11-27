Відео
Ціла гора на сніданок за копійки — потрібно 10 хв. та 500 г сиру

Дата публікації: 27 листопада 2025 05:04
Оновлено: 14:54
Бюджетний сніданок за 10 хвилин — простий рецепт із 500 г сиру
Сирні палички. Фото: gospodynka.com.ua

Цей простий сніданок із кисломолочного сиру стане справжньою знахідкою для тих, хто хоче готувати швидко, смачно та недорого. З доступних інгредієнтів буквально за 10 хвилин виходить ціла гора ніжних сирних паличок. Вони чудово смакують теплими й холодними, легко готуються та підходять для всієї родини — ідеальний варіант для сніданку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 500 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1/3 ч. л.;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • манна крупа — 8–9 ст. л.;
  • борошно — для формування;
  • олія — для смаження;
  • цукрова пудра — для подачі.

Спосіб приготування

З’єднати сир, яйця, сметану, сіль, цукор, ванільний цукор та розпушувач, ретельно перемішати до однорідної консистенції. Додати манну крупу, замішати густу масу та накрити її кришкою. Залишити на 20 хвилин, щоб манка набухла й зробила тісто більш пластичним.

рецепт сніданку з сиру
Сирне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати робочу поверхню, злегка присипати її борошном. Перекласти тісто, підмішати до приємної щільності та поділити на кілька частин. Сформувати з кожної частини довгу смужку та нарізати невеликими порційними шматочками.

сирні палички на сніданок
Сирні палички. Фото: gospodynka.com.ua

На сковорідці розігріти олію. Обсмажувати сирні палички з обох боків до рівномірної золотистої скоринки. Готові вироби викласти на паперові рушники, щоб видалити надлишок олії.

рецепт на сніданок з кисломолочного сиру
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею посипати цукровою пудрою, щоб надати сніданку ніжного вигляду та приємної солодкої нотки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Сніданок рецепт кисломолочний сир ідея для сніданку сирники
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
