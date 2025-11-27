Бюджетный завтрак за 10 минут — простой рецепт из 500 г творога

Целая гора на завтрак за копейки — нужно 10 мин. и 500 г творога
Этот простой завтрак из творога станет настоящей находкой для тех, кто хочет готовить быстро, вкусно и недорого. Из доступных ингредиентов буквально за 10 минут получается целая гора нежных творожных палочек. Они отличные на вкус теплыми и холодными, легко готовятся и подходят для всей семьи — идеальный вариант для завтрака.
Вам понадобится:
- творог — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 1/3 ч. л.;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- манная крупа — 8-9 ст. л.;
- мука — для формирования;
- масло — для жарки;
- сахарная пудра — для подачи.
Способ приготовления
Соединить творог, яйца, сметану, соль, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель, тщательно перемешать до однородной консистенции. Добавить манную крупу, замешать густую массу и накрыть ее крышкой. Оставить на 20 минут, чтобы манка набухла и сделала тесто более пластичным.
Подготовить рабочую поверхность, слегка присыпать ее мукой. Переложить тесто, подмешать до приятной плотности и разделить на несколько частей. Сформировать из каждой части длинную полоску и нарезать небольшими порционными кусочками.
На сковородке разогреть растительное масло. Обжаривать творожные палочки с обеих сторон до равномерной золотистой корочки. Готовые изделия выложить на бумажные полотенца, чтобы удалить избыток масла.
Перед подачей посыпать сахарной пудрой, чтобы придать завтраку нежный вид и приятную сладкую нотку.
