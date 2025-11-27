Видео
Целая гора на завтрак за копейки — нужно 10 мин. и 500 г творога

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 05:04
обновлено: 14:54
Бюджетный завтрак за 10 минут — простой рецепт из 500 г творога
Творожные палочки. Фото: gospodynka.com.ua

Этот простой завтрак из творога станет настоящей находкой для тех, кто хочет готовить быстро, вкусно и недорого. Из доступных ингредиентов буквально за 10 минут получается целая гора нежных творожных палочек. Они отличные на вкус теплыми и холодными, легко готовятся и подходят для всей семьи — идеальный вариант для завтрака.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • творог — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1/3 ч. л.;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • манная крупа — 8-9 ст. л.;
  • мука — для формирования;
  • масло — для жарки;
  • сахарная пудра — для подачи.

Способ приготовления

Соединить творог, яйца, сметану, соль, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель, тщательно перемешать до однородной консистенции. Добавить манную крупу, замешать густую массу и накрыть ее крышкой. Оставить на 20 минут, чтобы манка набухла и сделала тесто более пластичным.

рецепт сніданку з сиру
Творожное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить рабочую поверхность, слегка присыпать ее мукой. Переложить тесто, подмешать до приятной плотности и разделить на несколько частей. Сформировать из каждой части длинную полоску и нарезать небольшими порционными кусочками.

сирні палички на сніданок
Творожные палочки. Фото: gospodynka.com.ua

На сковородке разогреть растительное масло. Обжаривать творожные палочки с обеих сторон до равномерной золотистой корочки. Готовые изделия выложить на бумажные полотенца, чтобы удалить избыток масла.

рецепт на сніданок з кисломолочного сиру
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей посыпать сахарной пудрой, чтобы придать завтраку нежный вид и приятную сладкую нотку.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
