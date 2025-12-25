Білкові сирники для сніданку — поживний рецепт із 300 г сиру

Сирники на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці сирники створені для тих, хто хоче ситний і корисний сніданок без зайвих вуглеводів. Вони щільні, ніжні всередині й ароматні завдяки свіжій зелені. Велика кількість білка робить страву поживною, а простий склад — ідеальною для щоденного меню. Такий сніданок надовго дарує відчуття ситості й енергії.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

сир 5% — 300 г;

яйця варені — 3 шт.;

яйця сирі — 2 шт.;

твердий сир 20% — 100 г;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — за бажанням;

кріп свіжий — великий пучок;

зелена цибуля — за бажанням;

олія рослинна — для смаження.

Спосіб приготування

Сир викласти в глибоку миску та добре розім’яти виделкою. Варені яйця дрібно нарізати й додати до сиру, після чого вбити сирі яйця.

Твердий сир натерти на дрібній тертці, перекласти до сирної маси. Додати сіль, за бажанням чорний мелений перець та кукурудзяний крохмаль. Усе ретельно перемішати до однорідної, густої консистенції.

Сирники на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Кріп дрібно нарізати, додати до тіста. За бажанням додати подрібнену зелену цибулю. Масу ще раз добре перемішати, щоб зелень рівномірно розподілилася. Сковорідку злегка змастити олією та добре розігріти. Руки змочити водою, сформувати сирники середнього розміру, не надто пласкі, щоб вони залишилися пишними всередині.

Сирники з зеленню. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти сирники на сковорідку, зменшити вогонь нижче середнього, накрити кришкою та обсмажувати приблизно 5–6 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки. Готові сирники зняти зі сковорідки й подавати гарячими.

