Главная Вкус Рецепт завтрака за 10 минут — целая гора вкусностей

Рецепт завтрака за 10 минут — целая гора вкусностей

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 05:04
Сырные крекеры за 10 минут - быстрый завтрак с фото
Вкусный завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Сырные крекеры за 10 минут — это легкий и быстрый завтрак, который можно приготовить из минимального количества ингредиентов. Мягкие внутри и хрустящие снаружи, они идеально сочетаются со сметаной или как перекус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • твердый сыр — 150 г;
  • молоко — 150 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • яйца сырые — 2 шт.;
  • разрыхлитель теста — 1,5 ч. л.;
  • пшеничная мука — около 350 г;
  • масло для обжаривания.

Способ приготовления

Сыр натереть на средней или мелкой терке. В миску влить холодное молоко, добавить соль и вбить яйца, хорошо перемешать. Добавить натертый сыр и аккуратно соединить лопаткой.

сирні крекери за 10 хвилин
Сырное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно всыпать муку с разрыхлителем, замешивая мягкое, эластичное тесто. Сформировать колобок и дать ему немного отдохнуть на столе.

смачні сирні крекери за 10 хвилин
Приготовление завтрака. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто поделить на несколько частей, сформировать небольшие шарики, раскатать в круги толщиной несколько миллиметров и нарезать на сегменты.

сирні крекери за 10 хвилин на сніданок
Готовое блюдо . Фото: gospodynka.com.ua

Сковородку разогреть с небольшим количеством масла и обжаривать заготовки на умеренном огне с двух сторон до золотистой корочки. Готовые сырные крекеры подавать горячими или немного охлажденными, со сметаной или как перекус.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
