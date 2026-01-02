Сырные крекеры за 10 минут - быстрый завтрак с фото

Рецепт завтрака за 10 минут — целая гора вкусностей
Сырные крекеры за 10 минут — это легкий и быстрый завтрак, который можно приготовить из минимального количества ингредиентов. Мягкие внутри и хрустящие снаружи, они идеально сочетаются со сметаной или как перекус.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- твердый сыр — 150 г;
- молоко — 150 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- яйца сырые — 2 шт.;
- разрыхлитель теста — 1,5 ч. л.;
- пшеничная мука — около 350 г;
- масло для обжаривания.
Способ приготовления
Сыр натереть на средней или мелкой терке. В миску влить холодное молоко, добавить соль и вбить яйца, хорошо перемешать. Добавить натертый сыр и аккуратно соединить лопаткой.
Постепенно всыпать муку с разрыхлителем, замешивая мягкое, эластичное тесто. Сформировать колобок и дать ему немного отдохнуть на столе.
Тесто поделить на несколько частей, сформировать небольшие шарики, раскатать в круги толщиной несколько миллиметров и нарезать на сегменты.
Сковородку разогреть с небольшим количеством масла и обжаривать заготовки на умеренном огне с двух сторон до золотистой корочки. Готовые сырные крекеры подавать горячими или немного охлажденными, со сметаной или как перекус.
