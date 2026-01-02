Сырные крекеры за 10 минут - быстрый завтрак с фото

Вкусный завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Сырные крекеры за 10 минут — это легкий и быстрый завтрак, который можно приготовить из минимального количества ингредиентов. Мягкие внутри и хрустящие снаружи, они идеально сочетаются со сметаной или как перекус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

твердый сыр — 150 г;

молоко — 150 мл.;

соль — 1 ч. л.;

яйца сырые — 2 шт.;

разрыхлитель теста — 1,5 ч. л.;

пшеничная мука — около 350 г;

масло для обжаривания.

Способ приготовления

Сыр натереть на средней или мелкой терке. В миску влить холодное молоко, добавить соль и вбить яйца, хорошо перемешать. Добавить натертый сыр и аккуратно соединить лопаткой.

Сырное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно всыпать муку с разрыхлителем, замешивая мягкое, эластичное тесто. Сформировать колобок и дать ему немного отдохнуть на столе.

Приготовление завтрака. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто поделить на несколько частей, сформировать небольшие шарики, раскатать в круги толщиной несколько миллиметров и нарезать на сегменты.

Готовое блюдо . Фото: gospodynka.com.ua

Сковородку разогреть с небольшим количеством масла и обжаривать заготовки на умеренном огне с двух сторон до золотистой корочки. Готовые сырные крекеры подавать горячими или немного охлажденными, со сметаной или как перекус.

