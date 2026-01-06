Завтрак за 15 минут — рецепт горячих бутербродов с фото

Горячие бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

Завтрак за 15 минут — это реальность, когда под рукой есть простые ингредиенты и проверенный рецепт. Горячие бутерброды с сырной начинкой получаются питательными, ароматными и аппетитными. Они идеально подходят для утра, когда хочется чего-то вкусного без долгого стояния у плиты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

батон — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

творог — 4 ст. л.;

сыр твердый — 100 г;

укроп — 1 пучок;

масло сливочное — 30 г;

масло растительное — 3 ст. л.;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Батон нарезать порционными кусками, в каждом сделать глубокий продольный надрез, не дорезая до конца.

Сыр и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

В миске соединить творог и твердый сыр, натертый на крупной терке. Укроп мелко нарезать, добавить к творожной массе вместе с солью и тщательно перемешать до однородности.

Хлеб и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца разбить в отдельную миску и хорошо взбить вилкой или венчиком. В каждую хлебную "книжку" выложить несколько ложек сырной начинки, слегка прижать и осторожно окунуть во взбитые яйца с обеих сторон.

Хлеб на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло, добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растопится. Выложить подготовленные бутерброды и обжарить с обеих сторон до румяной, золотистой корочки. Готовые горячие бутерброды при необходимости выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, после чего подать к столу.

