Завтрак за 15 минут — рецепт горячих бутербродов с фото

Завтрак за 15 минут — рецепт горячих бутербродов
Завтрак за 15 минут — это реальность, когда под рукой есть простые ингредиенты и проверенный рецепт. Горячие бутерброды с сырной начинкой получаются питательными, ароматными и аппетитными. Они идеально подходят для утра, когда хочется чего-то вкусного без долгого стояния у плиты.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- батон — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- творог — 4 ст. л.;
- сыр твердый — 100 г;
- укроп — 1 пучок;
- масло сливочное — 30 г;
- масло растительное — 3 ст. л.;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
Батон нарезать порционными кусками, в каждом сделать глубокий продольный надрез, не дорезая до конца.
В миске соединить творог и твердый сыр, натертый на крупной терке. Укроп мелко нарезать, добавить к творожной массе вместе с солью и тщательно перемешать до однородности.
Яйца разбить в отдельную миску и хорошо взбить вилкой или венчиком. В каждую хлебную "книжку" выложить несколько ложек сырной начинки, слегка прижать и осторожно окунуть во взбитые яйца с обеих сторон.
На сковороде разогреть растительное масло, добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растопится. Выложить подготовленные бутерброды и обжарить с обеих сторон до румяной, золотистой корочки. Готовые горячие бутерброды при необходимости выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, после чего подать к столу.
