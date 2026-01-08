Видео
Україна
Видео

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий

Дата публикации 8 января 2026 05:04
Завтрак из картофеля — быстрый и вкусный рецепт с фото
Завтрак из картофеля. Фото: gospodynka.com.ua

Завтрак из картофеля — идеальное начало дня для тех, кто любит сытно и вкусно. Натертый картофель с сыром, яйцом и свежим луком создает ароматное и золотистое блюдо. Рецепт простой в приготовлении и не требует много времени, а готовый завтрак получается нежным и сочным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • картофель сырой — 450 г;
  • яйцо сырое — 1 шт.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • сыр твердый — 80 г;
  • зеленый лук — 35 г;
  • масло растительное — 2 ст. л.

Способ приготовления

Картофель очистить и натереть на крупной терке. Отжать руками лишнюю жидкость. На сковороде разогреть масло и выложить ровно половину натертого картофеля, разровняв слой.

сніданок з картоплі
Тертый картофель. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске смешать яйцо, соль, перец, тертый сыр и мелко нарезанный зеленый лук до однородной массы. Выложить эту смесь поверх слоя картофеля, сверху накрыть второй половиной картофеля.

рецепт сніданку з картоплі
Картофель и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Обжаривать под крышкой на среднем огне 9-10 минут до золотистой корочки.

простий рецепт сніданку з картоплі
Готовый завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Затем аккуратно перевернуть и жарить без крышки еще 5-7 минут до полной готовности. Подавать горячим, можно украсить дополнительной зеленью.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
