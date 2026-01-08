Завтрак из картофеля — быстрый и вкусный рецепт с фото

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий
Завтрак из картофеля — идеальное начало дня для тех, кто любит сытно и вкусно. Натертый картофель с сыром, яйцом и свежим луком создает ароматное и золотистое блюдо. Рецепт простой в приготовлении и не требует много времени, а готовый завтрак получается нежным и сочным.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель сырой — 450 г;
- яйцо сырое — 1 шт.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- сыр твердый — 80 г;
- зеленый лук — 35 г;
- масло растительное — 2 ст. л.
Способ приготовления
Картофель очистить и натереть на крупной терке. Отжать руками лишнюю жидкость. На сковороде разогреть масло и выложить ровно половину натертого картофеля, разровняв слой.
В отдельной миске смешать яйцо, соль, перец, тертый сыр и мелко нарезанный зеленый лук до однородной массы. Выложить эту смесь поверх слоя картофеля, сверху накрыть второй половиной картофеля.
Обжаривать под крышкой на среднем огне 9-10 минут до золотистой корочки.
Затем аккуратно перевернуть и жарить без крышки еще 5-7 минут до полной готовности. Подавать горячим, можно украсить дополнительной зеленью.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!