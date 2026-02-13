Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пухкі оладки з сиром — ніжні всередині, рум’яні зовні

Пухкі оладки з сиром — ніжні всередині, рум’яні зовні

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 05:04
Пухкі оладки з кисломолочним сиром — рецепт приготування з фото
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Пухкі оладки з кисломолочним сиром — це приклад домашньої випічки, яка завжди вдається. Вони мають ніжну текстуру, м’яку серединку та апетитну рум’яну скоринку без зайвої жирності. Такий рецепт приготування ідеально підходить для неспішного сніданку, сімейного чаювання або швидкого перекусу. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 180 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • сіль — дрібка;
  • кефір — 100 мл.;
  • сода — 1 ч. л. без гірки;
  • борошно — 150 г;
  • олія — 1 ст. л.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Для приготування пухких оладок перекласти кисломолочний сир у глибоку миску та ретельно розім’яти виделкою до максимально однорідної консистенції. Додати яйця, цукор, ванільний цукор і дрібку солі, добре перемішати.

Влити кефір, додати соду без гірки та знову перемішати, щоб тісто стало гладким і ніжним. Поступово додати борошно, акуратно перемішувати, контролюючи консистенцію. Тісто має вийти густим, але м’яким, таким, що повільно стікає з ложки. Додати олію й ще раз обережно перемішати.

оладки з сиром на сніданок
Оладки з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковорідку з олією для смаження на середньому вогні. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити до появи рум’яної скоринки з одного боку, перевернути та довести до готовності з іншого боку.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

рецепт кисломолочний сир оладки ідея для сніданку панкейки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації