Пухкі оладки з кисломолочним сиром — рецепт приготування з фото

Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Пухкі оладки з кисломолочним сиром — це приклад домашньої випічки, яка завжди вдається. Вони мають ніжну текстуру, м’яку серединку та апетитну рум’яну скоринку без зайвої жирності. Такий рецепт приготування ідеально підходить для неспішного сніданку, сімейного чаювання або швидкого перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 180 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

ванільний цукор — 8 г;

сіль — дрібка;

кефір — 100 мл.;

сода — 1 ч. л. без гірки;

борошно — 150 г;

олія — 1 ст. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Для приготування пухких оладок перекласти кисломолочний сир у глибоку миску та ретельно розім’яти виделкою до максимально однорідної консистенції. Додати яйця, цукор, ванільний цукор і дрібку солі, добре перемішати.

Влити кефір, додати соду без гірки та знову перемішати, щоб тісто стало гладким і ніжним. Поступово додати борошно, акуратно перемішувати, контролюючи консистенцію. Тісто має вийти густим, але м’яким, таким, що повільно стікає з ложки. Додати олію й ще раз обережно перемішати.

Оладки з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковорідку з олією для смаження на середньому вогні. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити до появи рум’яної скоринки з одного боку, перевернути та довести до готовності з іншого боку.

