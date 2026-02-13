Видео
Главная Вкус Пышные оладьи с творогом — нежные внутри, румяные снаружи

Пышные оладьи с творогом — нежные внутри, румяные снаружи

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 05:04
Пышные оладьи с творогом — рецепт приготовления с фото
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Пышные оладьи с творогом — это пример домашней выпечки, которая всегда получается. Они имеют нежную текстуру, мягкую серединку и аппетитную румяную корочку без лишней жирности. Такой рецепт приготовления идеально подходит для неспешного завтрака, семейного чаепития или быстрого перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 180 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • соль — щепотка;
  • кефир — 100 мл.;
  • сода — 1 ч. л. без горки;
  • мука — 150 г;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Для приготовления пышных оладий переложить творог в глубокую миску и тщательно размять вилкой до максимально однородной консистенции. Добавить яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, хорошо перемешать.

Влить кефир, добавить соду без горки и снова перемешать, чтобы тесто стало гладким и нежным. Постепенно добавить муку, аккуратно перемешивать, контролируя консистенцию. Тесто должно получиться густым, но мягким, медленно стекающим с ложки. Добавить масло и еще раз осторожно перемешать.

оладки з сиром на сніданок
Оладьи с творогом. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковородку с маслом для жарки на среднем огне. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить до появления румяной корочки с одной стороны, перевернуть и довести до готовности с другой стороны.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
