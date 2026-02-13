Пышные оладьи с творогом — рецепт приготовления с фото

Пышные оладьи с творогом — нежные внутри, румяные снаружи
Пышные оладьи с творогом — это пример домашней выпечки, которая всегда получается. Они имеют нежную текстуру, мягкую серединку и аппетитную румяную корочку без лишней жирности. Такой рецепт приготовления идеально подходит для неспешного завтрака, семейного чаепития или быстрого перекуса.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 180 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 8 г;
- соль — щепотка;
- кефир — 100 мл.;
- сода — 1 ч. л. без горки;
- мука — 150 г;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Для приготовления пышных оладий переложить творог в глубокую миску и тщательно размять вилкой до максимально однородной консистенции. Добавить яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, хорошо перемешать.
Влить кефир, добавить соду без горки и снова перемешать, чтобы тесто стало гладким и нежным. Постепенно добавить муку, аккуратно перемешивать, контролируя консистенцию. Тесто должно получиться густым, но мягким, медленно стекающим с ложки. Добавить масло и еще раз осторожно перемешать.
Разогреть сковородку с маслом для жарки на среднем огне. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить до появления румяной корочки с одной стороны, перевернуть и довести до готовности с другой стороны.
