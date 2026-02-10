Видео
Главная Вкус Пышные оладьи, как булочки за 5 мин. — понадобится кефир и 1 яйцо

Пышные оладьи, как булочки за 5 мин. — понадобится кефир и 1 яйцо

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 03:04
Рыхлые оладьи на кефире за 5 минут — рецепт булочек на завтрак
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется теплого домашнего завтрака без лишней суеты, эти оладьи становятся настоящим спасением. Минимум ингредиентов, несколько минут на замес — и на столе уже пышные, ароматные оладьи, которые на вкус, как свежие булочки.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 400 мл.;
  • мука — 300 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокую миску разбить яйцо, добавить соль и сахар, перемешать до растворения кристаллов. Влить теплый кефир и снова тщательно перемешать. Частями добавить муку, замешивая густое тесто. Вместе со второй частью муки добавить соду и еще раз хорошо вымешать. Консистенция теста должна быть такой, чтобы оно медленно и "лениво" сползало с лопатки.

рецепт оладок на сніданок
Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть миску пищевой пленкой и оставить тесто отдохнуть примерно на 5 минут. За это время оно станет более воздушным и стабильным.

рецепт булочок на сніданок
Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду с небольшим количеством масла хорошо разогреть на слабом огне. Выкладывать тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Жарить под крышкой до румяной корочки, примерно 3-4 минуты с каждой стороны. Готовность оладий легко проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Подавать теплыми с медом, вареньем или сметаной.

Завтрак рецепт булочки оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
