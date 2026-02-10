Рыхлые оладьи на кефире за 5 минут — рецепт булочек на завтрак

Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется теплого домашнего завтрака без лишней суеты, эти оладьи становятся настоящим спасением. Минимум ингредиентов, несколько минут на замес — и на столе уже пышные, ароматные оладьи, которые на вкус, как свежие булочки.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

кефир — 400 мл.;

мука — 300 г;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л;

яйцо — 1 шт.;

масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокую миску разбить яйцо, добавить соль и сахар, перемешать до растворения кристаллов. Влить теплый кефир и снова тщательно перемешать. Частями добавить муку, замешивая густое тесто. Вместе со второй частью муки добавить соду и еще раз хорошо вымешать. Консистенция теста должна быть такой, чтобы оно медленно и "лениво" сползало с лопатки.

Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть миску пищевой пленкой и оставить тесто отдохнуть примерно на 5 минут. За это время оно станет более воздушным и стабильным.

Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду с небольшим количеством масла хорошо разогреть на слабом огне. Выкладывать тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Жарить под крышкой до румяной корочки, примерно 3-4 минуты с каждой стороны. Готовность оладий легко проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Подавать теплыми с медом, вареньем или сметаной.

