Рыхлые оладьи на кефире за 5 минут — рецепт булочек на завтрак

Пышные оладьи, как булочки за 5 мин. — понадобится кефир и 1 яйцо
Когда хочется теплого домашнего завтрака без лишней суеты, эти оладьи становятся настоящим спасением. Минимум ингредиентов, несколько минут на замес — и на столе уже пышные, ароматные оладьи, которые на вкус, как свежие булочки.
Вам понадобится:
- кефир — 400 мл.;
- мука — 300 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л;
- яйцо — 1 шт.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
В глубокую миску разбить яйцо, добавить соль и сахар, перемешать до растворения кристаллов. Влить теплый кефир и снова тщательно перемешать. Частями добавить муку, замешивая густое тесто. Вместе со второй частью муки добавить соду и еще раз хорошо вымешать. Консистенция теста должна быть такой, чтобы оно медленно и "лениво" сползало с лопатки.
Накрыть миску пищевой пленкой и оставить тесто отдохнуть примерно на 5 минут. За это время оно станет более воздушным и стабильным.
Сковороду с небольшим количеством масла хорошо разогреть на слабом огне. Выкладывать тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Жарить под крышкой до румяной корочки, примерно 3-4 минуты с каждой стороны. Готовность оладий легко проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Подавать теплыми с медом, вареньем или сметаной.
