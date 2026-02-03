Видео
Україна
Сырники с чиа на завтрак за 10 мин — рецепт без муки и манки

Сырники с чиа на завтрак за 10 мин — рецепт без муки и манки

Дата публикации 3 февраля 2026 05:04
Сырники с чиа на завтрак за 10 минут — рецепт без муки и манки
Сырники с чиа. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти сырники — настоящая находка для тех, кто хочет легкий, питательный и быстрый завтрак. Без муки, без манки, только творог, чиа и несколько простых ингредиентов, которые всегда под рукой. Они получаются нежными внутри, хорошо держат форму и не требуют длительного приготовления.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • творог — 300 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 щепотка;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • семена чиа — 2 ст. л.;
  • масло — по необходимости.

Способ приготовления

Творог переложить в глубокую миску и хорошо размять вилкой или пробить блендером до однородной, мягкой консистенции без крупных комочков. Добавить яйцо, соль и сахар, тщательно перемешать массу до гладкого состояния.

сирники з чіа
Творог с чиа. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить семена чиа и ещё раз перемешать, чтобы они равномерно распределились по всей творожной основе. Оставить массу на 5-7 минут, чтобы семена чиа набухли, впитали лишнюю влагу и сделали тесто более густым и пластичным.

рецепт сирників з чіа
Сырники с чиа. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку хорошо разогреть на среднем огне с небольшим количеством масла. Влажными руками сформировать сырники желаемого размера и выложить их на горячую поверхность.

рецепт сирників з чіа на сніданок
Жареные сырники. Фото: smakuiemo.com.ua

Обжаривать сырники до румяной корочки с одной стороны, после чего осторожно перевернуть и довести до готовности с другой стороны. Они должны хорошо держать форму, оставаясь нежными внутри.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
