Сырники с чиа на завтрак за 10 минут — рецепт без муки и манки

Сырники с чиа. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти сырники — настоящая находка для тех, кто хочет легкий, питательный и быстрый завтрак. Без муки, без манки, только творог, чиа и несколько простых ингредиентов, которые всегда под рукой. Они получаются нежными внутри, хорошо держат форму и не требуют длительного приготовления.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

творог — 300 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 щепотка;

сахар — 1 ст. л.;

семена чиа — 2 ст. л.;

масло — по необходимости.

Способ приготовления

Творог переложить в глубокую миску и хорошо размять вилкой или пробить блендером до однородной, мягкой консистенции без крупных комочков. Добавить яйцо, соль и сахар, тщательно перемешать массу до гладкого состояния.

Творог с чиа. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить семена чиа и ещё раз перемешать, чтобы они равномерно распределились по всей творожной основе. Оставить массу на 5-7 минут, чтобы семена чиа набухли, впитали лишнюю влагу и сделали тесто более густым и пластичным.

Сырники с чиа. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку хорошо разогреть на среднем огне с небольшим количеством масла. Влажными руками сформировать сырники желаемого размера и выложить их на горячую поверхность.

Жареные сырники. Фото: smakuiemo.com.ua

Обжаривать сырники до румяной корочки с одной стороны, после чего осторожно перевернуть и довести до готовности с другой стороны. Они должны хорошо держать форму, оставаясь нежными внутри.

