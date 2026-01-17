Фирменные сырники на завтрак — воздушный и простой рецепт

Домашние сырники. Фото: smachnenke.com.ua

Эти сырники готовятся легко, а результат всегда радует. Они получаются воздушными, мягкими и невероятно нежными, с приятным молочно-творожным вкусом. Идеальный вариант для завтрака, когда хочется чего-то домашнего, простого и по-настоящему вкусного.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

творог — 180 г;

соль — щепотка;

молоко — 150 мл.;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 7 г;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Яйца разбить в глубокую миску, добавить щепотку соли и хорошо перемешать венчиком до однородной массы. Добавить творог. Если творог зернистый, его стоит перетереть через сито или измельчить блендером — так сырники получатся особенно пышными и нежными.

Сырники на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Влить молоко и тщательно перемешать массу, чтобы она стала гладкой, без комочков. Добавить муку и разрыхлитель, замесить густое, но мягкое тесто. Оно должно легко набираться ложкой и медленно стекать. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выкладывать тесто ложкой, формируя аккуратные сырники.

Жареные сырники. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить до румяной корочки с обеих сторон, не спеша, чтобы сырники хорошо пропеклись внутри и остались рыхлыми. Готовые сырники выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать сырники теплыми — со сметаной, медом, вареньем или свежими ягодами. Они нежные, ароматные и очень вкусные даже без всяких дополнений.

