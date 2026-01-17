Відео
Головна Смак Фірмові сирники на сніданок — пухкі та нереально смачні

Фірмові сирники на сніданок — пухкі та нереально смачні

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 05:04
Фірмові сирники на сніданок — пухкий і простий рецепт
Домашні сирники. Фото: smachnenke.com.ua

Ці сирники готуються легко, а результат завжди радує. Вони виходять пухкими, м’якими та неймовірно ніжними, з приємним молочно-сирним смаком. Ідеальний варіант для сніданку, коли хочеться чогось домашнього, простого й по-справжньому смачного.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сир — 180 г;
  • сіль — дрібка;
  • молоко — 150 мл;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 7 г;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Яйця розбити у глибоку миску, додати дрібку солі та добре перемішати вінчиком до однорідної маси. Додати сир. Якщо сир зернистий, його варто перетерти через сито або подрібнити блендером — так сирники вийдуть особливо пухкими та ніжними.

сирники на сніданок з сиру та молока
Сирники на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Влити молоко й ретельно перемішати масу, щоб вона стала гладкою, без грудочок. Додати борошно та розпушувач, замісити густе, але м’яке тісто. Воно має легко набиратися ложкою й повільно стікати. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Викладати тісто ложкою, формуючи акуратні сирники.

смачні сирники на сніданок з сиру та молока
Смажені сирники. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити до рум’яної скоринки з обох боків, не поспішаючи, щоб сирники добре пропеклися всередині й залишилися пухкими. Готові сирники викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати сирники теплими — зі сметаною, медом, варенням або свіжими ягодами. Вони ніжні, ароматні й дуже смачні навіть без жодних доповнень.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рецепт кисломолочний сир оладки сирники рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
