Фірмові сирники на сніданок — пухкий і простий рецепт

Домашні сирники. Фото: smachnenke.com.ua

Ці сирники готуються легко, а результат завжди радує. Вони виходять пухкими, м’якими та неймовірно ніжними, з приємним молочно-сирним смаком. Ідеальний варіант для сніданку, коли хочеться чогось домашнього, простого й по-справжньому смачного.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сир — 180 г;

сіль — дрібка;

молоко — 150 мл;

борошно — 200 г;

розпушувач — 7 г;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Яйця розбити у глибоку миску, додати дрібку солі та добре перемішати вінчиком до однорідної маси. Додати сир. Якщо сир зернистий, його варто перетерти через сито або подрібнити блендером — так сирники вийдуть особливо пухкими та ніжними.

Сирники на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Влити молоко й ретельно перемішати масу, щоб вона стала гладкою, без грудочок. Додати борошно та розпушувач, замісити густе, але м’яке тісто. Воно має легко набиратися ложкою й повільно стікати. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Викладати тісто ложкою, формуючи акуратні сирники.

Смажені сирники. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити до рум’яної скоринки з обох боків, не поспішаючи, щоб сирники добре пропеклися всередині й залишилися пухкими. Готові сирники викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати сирники теплими — зі сметаною, медом, варенням або свіжими ягодами. Вони ніжні, ароматні й дуже смачні навіть без жодних доповнень.

