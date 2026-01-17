Фірмові сирники на сніданок — пухкий і простий рецепт

Фірмові сирники на сніданок — пухкі та нереально смачні
Ці сирники готуються легко, а результат завжди радує. Вони виходять пухкими, м’якими та неймовірно ніжними, з приємним молочно-сирним смаком. Ідеальний варіант для сніданку, коли хочеться чогось домашнього, простого й по-справжньому смачного.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сир — 180 г;
- сіль — дрібка;
- молоко — 150 мл;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 7 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Яйця розбити у глибоку миску, додати дрібку солі та добре перемішати вінчиком до однорідної маси. Додати сир. Якщо сир зернистий, його варто перетерти через сито або подрібнити блендером — так сирники вийдуть особливо пухкими та ніжними.
Влити молоко й ретельно перемішати масу, щоб вона стала гладкою, без грудочок. Додати борошно та розпушувач, замісити густе, але м’яке тісто. Воно має легко набиратися ложкою й повільно стікати. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Викладати тісто ложкою, формуючи акуратні сирники.
Смажити до рум’яної скоринки з обох боків, не поспішаючи, щоб сирники добре пропеклися всередині й залишилися пухкими. Готові сирники викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати сирники теплими — зі сметаною, медом, варенням або свіжими ягодами. Вони ніжні, ароматні й дуже смачні навіть без жодних доповнень.
