Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Сирники з чіа на сніданок за 10 хв — рецепт без борошна та манки

Сирники з чіа на сніданок за 10 хв — рецепт без борошна та манки

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 05:04
Сирники з чіа на сніданок за 10 хвилин — рецепт без борошна та манки
Сирники з чіа. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці сирники — справжня знахідка для тих, хто хоче легкий, поживний і швидкий сніданок. Без борошна, без манки, лише сир, чіа та кілька простих інгредієнтів, які завжди під рукою. Вони виходять ніжними всередині, добре тримають форму й не потребують тривалого приготування. 

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 300 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 1 дрібка;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • насіння чіа — 2 ст. л.;
  • олія — за потреби.

Спосіб приготування

Кисломолочний сир перекласти в глибоку миску та добре розім’яти виделкою або пробити блендером до однорідної, м’якої консистенції без великих грудочок. Додати яйце, сіль і цукор, ретельно перемішати масу до гладкого стану.

сирники з чіа
Сир з чіа. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати насіння чіа та ще раз перемішати, щоб воно рівномірно розподілилося по всій сирній основі. Залишити масу на 5–7 хвилин, щоб насіння чіа набухло, увібрало зайву вологу й зробило тісто густішим та пластичнішим.

рецепт сирників з чіа
Сирники з чіа. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку добре розігріти на середньому вогні з невеликою кількістю олії. Вологими руками сформувати сирники бажаного розміру та викласти їх на гарячу поверхню.

рецепт сирників з чіа на сніданок
Смажені сирники. Фото: smakuiemo.com.ua

Обсмажувати сирники до рум’яної скоринки з одного боку, після чого обережно перевернути й довести до готовності з іншого боку. Вони мають добре тримати форму, залишаючись ніжними всередині.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

рецепт кисломолочний сир ідея для сніданку сирники насіння чиа
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації