Сирники з чіа на сніданок за 10 хвилин — рецепт без борошна та манки

Сирники з чіа. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці сирники — справжня знахідка для тих, хто хоче легкий, поживний і швидкий сніданок. Без борошна, без манки, лише сир, чіа та кілька простих інгредієнтів, які завжди під рукою. Вони виходять ніжними всередині, добре тримають форму й не потребують тривалого приготування.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 300 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1 дрібка;

цукор — 1 ст. л.;

насіння чіа — 2 ст. л.;

олія — за потреби.

Спосіб приготування

Кисломолочний сир перекласти в глибоку миску та добре розім’яти виделкою або пробити блендером до однорідної, м’якої консистенції без великих грудочок. Додати яйце, сіль і цукор, ретельно перемішати масу до гладкого стану.

Сир з чіа. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати насіння чіа та ще раз перемішати, щоб воно рівномірно розподілилося по всій сирній основі. Залишити масу на 5–7 хвилин, щоб насіння чіа набухло, увібрало зайву вологу й зробило тісто густішим та пластичнішим.

Сирники з чіа. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку добре розігріти на середньому вогні з невеликою кількістю олії. Вологими руками сформувати сирники бажаного розміру та викласти їх на гарячу поверхню.

Смажені сирники. Фото: smakuiemo.com.ua

Обсмажувати сирники до рум’яної скоринки з одного боку, після чого обережно перевернути й довести до готовності з іншого боку. Вони мають добре тримати форму, залишаючись ніжними всередині.

