Пухкі оладки на кефірі за 5 хвилин — рецепт булочок на сніданок

Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться теплого домашнього сніданку без зайвої метушні, ці оладки стають справжнім порятунком. Мінімум інгредієнтів, кілька хвилин на заміс — і на столі вже пухкі, ароматні оладки, які смакують, як свіжі булочки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 400 мл.;

борошно — 300 г;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибоку миску розбити яйце, додати сіль і цукор, перемішати до розчинення кристалів. Влити теплий кефір і знову ретельно перемішати. Частинами додати борошно, замішуючи густе тісто. Разом із другою частиною борошна додати соду та ще раз добре вимішати. Консистенція тіста повинна бути такою, щоб воно повільно й "ліниво" сповзало з лопатки.

Приготування оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити миску харчовою плівкою й залишити тісто відпочити приблизно на 5 хвилин. За цей час воно стане більш повітряним і стабільним.

Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду з невеликою кількістю олії добре розігріти на слабкому вогні. Викладати тісто столовою ложкою, формуючи оладки. Смажити під кришкою до рум’яної скоринки, приблизно 3–4 хвилини з кожного боку. Готовність оладок легко перевірити дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. Подавати теплими з медом, варенням або сметаною.

