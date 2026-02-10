Відео
Пухкі оладки, як булочки за 5 хвилин — знадобиться кефір і 1 яйце

Дата публікації: 10 лютого 2026 03:04
Пухкі оладки на кефірі за 5 хвилин — рецепт булочок на сніданок
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться теплого домашнього сніданку без зайвої метушні, ці оладки стають справжнім порятунком. Мінімум інгредієнтів, кілька хвилин на заміс — і на столі вже пухкі, ароматні оладки, які смакують, як свіжі булочки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір — 400 мл.;
  • борошно — 300 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибоку миску розбити яйце, додати сіль і цукор, перемішати до розчинення кристалів. Влити теплий кефір і знову ретельно перемішати. Частинами додати борошно, замішуючи густе тісто. Разом із другою частиною борошна додати соду та ще раз добре вимішати. Консистенція тіста повинна бути такою, щоб воно повільно й "ліниво" сповзало з лопатки.

рецепт оладок на сніданок
Приготування оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити миску харчовою плівкою й залишити тісто відпочити приблизно на 5 хвилин. За цей час воно стане більш повітряним і стабільним.

рецепт булочок на сніданок
Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду з невеликою кількістю олії добре розігріти на слабкому вогні. Викладати тісто столовою ложкою, формуючи оладки. Смажити під кришкою до рум’яної скоринки, приблизно 3–4 хвилини з кожного боку. Готовність оладок легко перевірити дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. Подавати теплими з медом, варенням або сметаною.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

Сніданок рецепт булочки оладки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
