Возьмите 1 яйцо и стакан кефира — рецепт на завтрак за 5 минут

Возьмите 1 яйцо и стакан кефира — сырный завтрак за 5 минут
Когда нет времени на сложные блюда, этот рецепт завтрака становится настоящим спасением. Всего одно яйцо и стакан кефира превращаются в сытный блинчик с румяной корочкой. Готовится быстро, ингредиенты доступны, а результат всегда радует нежной текстурой и насыщенным вкусом.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- кефир — 180 мл.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- орегано — 0,5 ч. л.;
- перец молотый — 0,5 ч. л.;
- сыр твердый — 100 г;
- мука — 3 ст. л.;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Разбить яйцо в миску, добавить соль и кефир, перемешать до однородности. Добавить соду и еще раз перемешать, чтобы началась реакция с кефиром и тесто стало более воздушным. Добавить орегано и молотый перец, перемешать.
Сыр натереть на терке и добавить в тесто. Постепенно добавить муку, перемешать до консистенции густого блинного теста без комочков.
Сковороду слегка смазать маслом и разогреть на медленном огне. Выложить все тесто сразу, равномерно распределить по поверхности. Накрыть крышкой и готовить примерно 4 минуты до румяности снизу.
Осторожно перевернуть и жарить еще около 4 минут до готовности. Готовый сырный блинчик получается румяным, ароматным и очень сытным. Подавать самостоятельно или дополнить зеленью или любимым соусом.
