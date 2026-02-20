Возьмите 1 яйцо и стакан кефира — рецепт на завтрак за 5 минут

Домашний завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Когда нет времени на сложные блюда, этот рецепт завтрака становится настоящим спасением. Всего одно яйцо и стакан кефира превращаются в сытный блинчик с румяной корочкой. Готовится быстро, ингредиенты доступны, а результат всегда радует нежной текстурой и насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

кефир — 180 мл.;

сода — 0,5 ч. л.;

орегано — 0,5 ч. л.;

перец молотый — 0,5 ч. л.;

сыр твердый — 100 г;

мука — 3 ст. л.;

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Разбить яйцо в миску, добавить соль и кефир, перемешать до однородности. Добавить соду и еще раз перемешать, чтобы началась реакция с кефиром и тесто стало более воздушным. Добавить орегано и молотый перец, перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Сыр натереть на терке и добавить в тесто. Постепенно добавить муку, перемешать до консистенции густого блинного теста без комочков.

Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду слегка смазать маслом и разогреть на медленном огне. Выложить все тесто сразу, равномерно распределить по поверхности. Накрыть крышкой и готовить примерно 4 минуты до румяности снизу.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Осторожно перевернуть и жарить еще около 4 минут до готовности. Готовый сырный блинчик получается румяным, ароматным и очень сытным. Подавать самостоятельно или дополнить зеленью или любимым соусом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась