Україна
Возьмите 1 яйцо и стакан кефира — сырный завтрак за 5 минут

Возьмите 1 яйцо и стакан кефира — сырный завтрак за 5 минут

Дата публикации 20 февраля 2026 05:04
Возьмите 1 яйцо и стакан кефира — рецепт на завтрак за 5 минут
Домашний завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Когда нет времени на сложные блюда, этот рецепт завтрака становится настоящим спасением. Всего одно яйцо и стакан кефира превращаются в сытный блинчик с румяной корочкой. Готовится быстро, ингредиенты доступны, а результат всегда радует нежной текстурой и насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • кефир — 180 мл.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • орегано — 0,5 ч. л.;
  • перец молотый — 0,5 ч. л.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • мука — 3 ст. л.;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Разбить яйцо в миску, добавить соль и кефир, перемешать до однородности. Добавить соду и еще раз перемешать, чтобы началась реакция с кефиром и тесто стало более воздушным. Добавить орегано и молотый перец, перемешать.

що приготувати на сніданок
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Сыр натереть на терке и добавить в тесто. Постепенно добавить муку, перемешать до консистенции густого блинного теста без комочков.

null
Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду слегка смазать маслом и разогреть на медленном огне. Выложить все тесто сразу, равномерно распределить по поверхности. Накрыть крышкой и готовить примерно 4 минуты до румяности снизу.

null
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Осторожно перевернуть и жарить еще около 4 минут до готовности. Готовый сырный блинчик получается румяным, ароматным и очень сытным. Подавать самостоятельно или дополнить зеленью или любимым соусом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

