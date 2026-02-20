Візьміть 1 яйце і склянку кефіру — швидкий рецепт сніданку з фото за 5 хвилин

Домашній сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Коли немає часу на складні страви, цей рецепт сніданку стає справжнім порятунком. Усього одне яйце та склянка кефіру перетворюються на ситний сирний млинець із рум’яною скоринкою. Готується швидко, інгредієнти доступні, а результат завжди тішить ніжною текстурою та насиченим смаком.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

кефір — 180 мл.;

сода — 0,5 ч. л.;

орегано — 0,5 ч. л.;

перець мелений — 0,5 ч. л.;

сир твердий — 100 г;

борошно — 3 ст. л.;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Розбити яйце в миску, додати сіль і кефір, перемішати до однорідності. Додати соду та ще раз перемішати, щоб почалася реакція з кефіром і тісто стало більш повітряним. Додати орегано та мелений перець, перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Сир натерти на тертці та додати до тіста. Поступово додати борошно, перемішати до консистенції густого млинцевого тіста без грудочок.

Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду злегка змастити олією та розігріти на повільному вогні. Викласти все тісто одразу, рівномірно розподілити по поверхні. Накрити кришкою та готувати приблизно 4 хвилини до рум’яності знизу.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Обережно перевернути та смажити ще близько 4 хвилиин до готовності. Готовий сирний млинець виходить рум’яним, ароматним і дуже ситним. Подавати самостійно або доповнити зеленню чи улюбленим соусом.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин.

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок.

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

