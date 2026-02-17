Гарячі бутерброди в духовці — 2 прості рецепти на сніданок

Гарячі бутерброди на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячі бутерброди в духовці — це ідеальний варіант швидкого та ситного сніданку. Мінімум часу на підготовку, доступні інгредієнти та гарантовано апетитний результат. Пропонуємо одразу два нові рецепти — класичний із ковбасою та більш поживний із куркою і грибами. Обирайте свій улюблений варіант або готуйте обидва.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Варіант 1 (з ковбасою):

ковбаса — 200 г;

помідор — 1 шт.;

твердий сир — 100 г;

яйце — 1 шт.;

хліб — 8 скибок;

майонез — 1 ст. л.;

кетчуп — 2 ст. л.;

сіль — за смаком.

Варіант 2 (з куркою та грибами):

куряча четвертинка — 1 шт.;

гриби — 200 г;

твердий сир — 100 г;

яйце — 1 шт.;

хліб — 6 скибок;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Ковбасу нарізати невеликими кубиками, помідор — дрібними шматочками, сир натерти на крупній тертці.

Інгредієнти для начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій мисці з’єднати яйце, майонез і кетчуп, додати дрібку солі та добре перемішати. Додати підготовлені ковбасу, помідор і половину сиру, акуратно вимішати до однорідності.

Хліб та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Скибки хліба викласти на деко, застелене пергаментом. Рівномірно розподілити начинку, зверху посипати рештою сиру.

Гарячі бутерброди з ковбасою. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 15 хвилин, поки сир повністю розплавиться та утвориться рум’яна скоринка.

Другий варіант — з куркою та грибами

Курячу чверть відварити до готовності, охолодити та відокремити м’ясо від кісток. Нарізати дрібними шматочками.

Інгредієнти для приготування бутербродів. Фото: smakuiemo.com.ua

Гриби подрібнити та обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії до м’якості й легкої золотистості. Змішати куряче м’ясо з грибами, додати яйце та добре перемішати. Сир натерти окремо.

Батон та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

На скибки хліба викласти курячо-грибну начинку, зверху щедро посипати сиром. Запікати при 180 °C приблизно 18 хвилин до рум’яної сирної скоринки.

Гарячі бутерброди з курою. Фото: smakuiemo.com.ua

Обидва варіанти виходять соковитими, ароматними та чудово підходять для швидкого сніданку або перекусу.

