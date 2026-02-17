Відео
Гарячі бутерброди в духовці — 2 нових рецепти на сніданок

Дата публікації: 17 лютого 2026 05:04
Гарячі бутерброди в духовці — 2 прості рецепти на сніданок
Гарячі бутерброди на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячі бутерброди в духовці — це ідеальний варіант швидкого та ситного сніданку. Мінімум часу на підготовку, доступні інгредієнти та гарантовано апетитний результат. Пропонуємо одразу два нові рецепти — класичний із ковбасою та більш поживний із куркою і грибами. Обирайте свій улюблений варіант або готуйте обидва.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
