Головна Смак Забутий рецепт гарячих бутербродів — за 15 хвилин на сніданок

Забутий рецепт гарячих бутербродів — за 15 хвилин на сніданок

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 05:04
Гарячі бутерброди з плавленим сиром за 15 хвилин — забутий рецепт сніданку
Гарячі бутерброди. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт гарячих бутербродів знайомий багатьом ще з дитинства, але сьогодні його готують значно рідше. А дарма, адже саме він рятує, коли потрібно швидко зробити ситний сніданок або перекус без зайвих зусиль. Плавлений сир, яйця та цибуля під час запікання перетворюються на ніжну, тягучу начинку, яка дуже нагадує піцу.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • плавлений сирок — 2 шт.;
  • цибуля — 1 велика або 2 середні;
  • яйця — 3 шт.;
  • ковбаса — 100 г;
  • хліб або батон — за потреби.

Спосіб приготування

Плавлений сирок натерти на дрібній тертці та перекласти у глибоку миску. Цибулю очистити й нарізати дуже дрібними кубиками, щоб вона рівномірно розподілилася в начинці та стала м’якою після запікання. Додати яйця та ретельно перемішати масу до однорідної, густої консистенції.

рецепт гарячих бутербродів на сніданок
Ковбаса та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

Ковбасу дрібно нарізати та додати до сирно-яєчної маси, ще раз добре перемішати. Начинка має легко намазуватися, але не розтікатися. Хліб або батон нарізати скибками, рівномірно розподілити начинку по поверхні кожного шматочка. Викласти бутерброди на деко, застелене пергаментом.

гарячі бутерброди на сніданок
Приготування бутербродів. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати бутерброди в розігрітій до 180 °C духовці протягом 15 хвилин, поки начинка не підрум’яниться, а сир не розплавиться. Готові бутерброди дістати з духовки та подавати гарячими.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

бутерброд рецепт хліб ідея для сніданку ковбаса
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
