Гарячі бутерброди з плавленим сиром за 15 хвилин — забутий рецепт сніданку

Гарячі бутерброди. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт гарячих бутербродів знайомий багатьом ще з дитинства, але сьогодні його готують значно рідше. А дарма, адже саме він рятує, коли потрібно швидко зробити ситний сніданок або перекус без зайвих зусиль. Плавлений сир, яйця та цибуля під час запікання перетворюються на ніжну, тягучу начинку, яка дуже нагадує піцу.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

плавлений сирок — 2 шт.;

цибуля — 1 велика або 2 середні;

яйця — 3 шт.;

ковбаса — 100 г;

хліб або батон — за потреби.

Спосіб приготування

Плавлений сирок натерти на дрібній тертці та перекласти у глибоку миску. Цибулю очистити й нарізати дуже дрібними кубиками, щоб вона рівномірно розподілилася в начинці та стала м’якою після запікання. Додати яйця та ретельно перемішати масу до однорідної, густої консистенції.

Ковбаса та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

Ковбасу дрібно нарізати та додати до сирно-яєчної маси, ще раз добре перемішати. Начинка має легко намазуватися, але не розтікатися. Хліб або батон нарізати скибками, рівномірно розподілити начинку по поверхні кожного шматочка. Викласти бутерброди на деко, застелене пергаментом.

Приготування бутербродів. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати бутерброди в розігрітій до 180 °C духовці протягом 15 хвилин, поки начинка не підрум’яниться, а сир не розплавиться. Готові бутерброди дістати з духовки та подавати гарячими.

