Забытый рецепт горячих бутербродов — за 15 минут на завтрак

Забытый рецепт горячих бутербродов — за 15 минут на завтрак

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 05:04
Горячие бутерброды с плавленым сыром за 15 минут — забытый рецепт завтрака
Горячие бутерброды. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт горячих бутербродов знаком многим еще с детства, но сегодня его готовят значительно реже. А зря, ведь именно он спасает, когда нужно быстро сделать сытный завтрак или перекус без лишних усилий. Плавленый сыр, яйца и лук во время запекания превращаются в нежную, тягучую начинку, которая очень напоминает пиццу.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • плавленый сырок — 2 шт.;
  • лук — 1 крупный или 2 средних;
  • яйца — 3 шт.;
  • колбаса — 100 г;
  • хлеб или батон — по необходимости.

Способ приготовления

Плавленый сырок натереть на мелкой терке и переложить в глубокую миску. Лук очистить и нарезать очень мелкими кубиками, чтобы он равномерно распределился в начинке и стал мягким после запекания. Добавить яйца и тщательно перемешать массу до однородной, густой консистенции.

рецепт гарячих бутербродів на сніданок
Колбаса и яйца. Фото: smakuiemo.com.ua

Колбасу мелко нарезать и добавить к сырно-яичной массе, еще раз хорошо перемешать. Начинка должна легко намазываться, но не растекаться. Хлеб или батон нарезать ломтиками, равномерно распределить начинку по поверхности каждого кусочка. Выложить бутерброды на противень, застеленный пергаментом.

гарячі бутерброди на сніданок
Приготовление бутербродов. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать бутерброды в разогретой до 180 °C духовке в течение 15 минут, пока начинка не подрумянится, а сыр не расплавится. Готовые бутерброды достать из духовки и подавать горячими.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
