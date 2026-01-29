Видео
Завтрак из яиц за 5 минут — простой рецепт на каждый день

Завтрак из яиц за 5 минут — простой рецепт на каждый день

Дата публикации 29 января 2026 05:04
Завтрак из яиц с грибами за 5 минут — простой рецепт на каждый день
Омлет с шампиньонами. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда утром совсем нет времени, этот завтрак из яиц становится настоящим спасением. Простые ингредиенты, минимум подготовки и всего несколько минут на сковородке — и на столе уже нежное, сытное блюдо. Идеальный вариант для будней, когда хочется быстро, вкусно и без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • шампиньоны — 100 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • сыр твердый — 90 г;
  • молоко — 120 мл.;
  • мука — 1-2 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Шампиньоны очистить и нарезать тонкими пластинками.

рецепт ячєні з грибами
Жареные шампиньоны. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку разогреть с небольшим количеством масла, добавить грибы и обжарить до полного испарения жидкости и появления легкой золотистой корочки. Готовые грибы снять со сковородки и отложить.

рецепт омлету з грибами
Яйца и грибы. Фото: smakuiemo.com.u

В глубокую миску разбить яйца, добавить молоко, муку, соль и черный молотый перец. Перемешать венчиком до однородной, гладкой консистенции без комочков.

смачнй сніданок з яйцями та грибами
Приготовление омлета. Фото: smakuiemo.com.u

К яичной смеси добавить обжаренные шампиньоны и осторожно перемешать. Твердый сыр натереть на средней терке, добавить к массе и еще раз легко перемешать.

рецепт омлету з печеицями
Омлет с шампиньонами. Фото: smakuiemo.com.u

Сковородку снова слегка смазать растительным маслом, вылить подготовленную смесь и готовить на среднем огне. Когда масса начнет схватываться снизу, накрыть сковородку крышкой и довести блюдо до готовности.

яйца рецепт грибы идея для завтрака омлет
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
