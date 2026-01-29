Завтрак из яиц с грибами за 5 минут — простой рецепт на каждый день

Омлет с шампиньонами. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда утром совсем нет времени, этот завтрак из яиц становится настоящим спасением. Простые ингредиенты, минимум подготовки и всего несколько минут на сковородке — и на столе уже нежное, сытное блюдо. Идеальный вариант для будней, когда хочется быстро, вкусно и без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

шампиньоны — 100 г;

яйца — 4 шт.;

сыр твердый — 90 г;

молоко — 120 мл.;

мука — 1-2 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Шампиньоны очистить и нарезать тонкими пластинками.

Жареные шампиньоны. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку разогреть с небольшим количеством масла, добавить грибы и обжарить до полного испарения жидкости и появления легкой золотистой корочки. Готовые грибы снять со сковородки и отложить.

Яйца и грибы. Фото: smakuiemo.com.u

В глубокую миску разбить яйца, добавить молоко, муку, соль и черный молотый перец. Перемешать венчиком до однородной, гладкой консистенции без комочков.

Приготовление омлета. Фото: smakuiemo.com.u

К яичной смеси добавить обжаренные шампиньоны и осторожно перемешать. Твердый сыр натереть на средней терке, добавить к массе и еще раз легко перемешать.

Омлет с шампиньонами. Фото: smakuiemo.com.u

Сковородку снова слегка смазать растительным маслом, вылить подготовленную смесь и готовить на среднем огне. Когда масса начнет схватываться снизу, накрыть сковородку крышкой и довести блюдо до готовности.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

