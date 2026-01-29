Завтрак из яиц с грибами за 5 минут — простой рецепт на каждый день

Завтрак из яиц за 5 минут — простой рецепт на каждый день
Когда утром совсем нет времени, этот завтрак из яиц становится настоящим спасением. Простые ингредиенты, минимум подготовки и всего несколько минут на сковородке — и на столе уже нежное, сытное блюдо. Идеальный вариант для будней, когда хочется быстро, вкусно и без лишних усилий.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- шампиньоны — 100 г;
- яйца — 4 шт.;
- сыр твердый — 90 г;
- молоко — 120 мл.;
- мука — 1-2 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Шампиньоны очистить и нарезать тонкими пластинками.
Сковородку разогреть с небольшим количеством масла, добавить грибы и обжарить до полного испарения жидкости и появления легкой золотистой корочки. Готовые грибы снять со сковородки и отложить.
В глубокую миску разбить яйца, добавить молоко, муку, соль и черный молотый перец. Перемешать венчиком до однородной, гладкой консистенции без комочков.
К яичной смеси добавить обжаренные шампиньоны и осторожно перемешать. Твердый сыр натереть на средней терке, добавить к массе и еще раз легко перемешать.
Сковородку снова слегка смазать растительным маслом, вылить подготовленную смесь и готовить на среднем огне. Когда масса начнет схватываться снизу, накрыть сковородку крышкой и довести блюдо до готовности.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.
Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.
Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.
Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.
Читайте Новини.LIVE!