Омлет на кипятке за 5 минут — простой рецепт приготовления с фото на завтрак

Омлет в тарелке. Фото: smakuiemo.com.ua

Омлет на кипятке — это необычный, но очень простой способ приготовить яйца с идеально нежной текстурой. Он готовится всего за несколько минут и не требует сковороды или обжарки. Благодаря горячей воде омлет получается шелковистым, легким и очень приятным на вкус.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

вода горячая — 150 мл., 80 °C;

соль — по своему вкусу;

соевый соус — 1,5 ст. л.;

масло кунжутное — 1 ч. л. по желанию;

лук зеленый.

Способ приготовления

Яйца осторожно разбить в миску и слегка перемешать вилкой до однородности, не взбивая массу слишком активно, чтобы сохранить нежную текстуру. Добавить соль и соевый соус, аккуратно перемешать до сбалансированного вкуса. По желанию добавить кунжутное масло, которое придаст омлету легкий ореховый аромат.

Яйца в тарелке. Фото: smakuiemo.com.ua

Тонкой струйкой добавить горячую воду температурой 80 °C, постоянно помешивая яичную смесь. Именно этот этап отвечает за шелковистую, почти кремовую структуру омлета на кипятке.

Приготовление омлета. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую массу перелить в жаростойкую миску или форму, пригодную для приготовления на пару. Поставить форму в кастрюлю с водой так, чтобы вода не попадала внутрь. Накрыть крышкой и готовить на умеренном нагреве, пока омлет полностью не схватится и не станет нежным и однородным.

Готовый омлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый омлет достать, посыпать мелко нарезанным зеленым луком и подать сразу, пока он теплый. Омлет на кипятке лучше всего подходит свежим, когда его текстура остается максимально воздушной и мягкой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.