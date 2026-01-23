Омлет на кипятке за 5 минут — простой рецепт приготовления с фото на завтрак

Омлет на кипятке за 5 минут — так яйца вы еще не готовили
Омлет на кипятке — это необычный, но очень простой способ приготовить яйца с идеально нежной текстурой. Он готовится всего за несколько минут и не требует сковороды или обжарки. Благодаря горячей воде омлет получается шелковистым, легким и очень приятным на вкус.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- вода горячая — 150 мл., 80 °C;
- соль — по своему вкусу;
- соевый соус — 1,5 ст. л.;
- масло кунжутное — 1 ч. л. по желанию;
- лук зеленый.
Способ приготовления
Яйца осторожно разбить в миску и слегка перемешать вилкой до однородности, не взбивая массу слишком активно, чтобы сохранить нежную текстуру. Добавить соль и соевый соус, аккуратно перемешать до сбалансированного вкуса. По желанию добавить кунжутное масло, которое придаст омлету легкий ореховый аромат.
Тонкой струйкой добавить горячую воду температурой 80 °C, постоянно помешивая яичную смесь. Именно этот этап отвечает за шелковистую, почти кремовую структуру омлета на кипятке.
Готовую массу перелить в жаростойкую миску или форму, пригодную для приготовления на пару. Поставить форму в кастрюлю с водой так, чтобы вода не попадала внутрь. Накрыть крышкой и готовить на умеренном нагреве, пока омлет полностью не схватится и не станет нежным и однородным.
Готовый омлет достать, посыпать мелко нарезанным зеленым луком и подать сразу, пока он теплый. Омлет на кипятке лучше всего подходит свежим, когда его текстура остается максимально воздушной и мягкой.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.
Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.
Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.
Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.
Читайте Новини.LIVE!