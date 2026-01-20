Видео
Україна
Видео

Намазка на хлеб, хранится без холодильника — нужно 2 яйца

Намазка на хлеб, хранится без холодильника — нужно 2 яйца

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 15:58
Намазка на хлеб без холодильника — простой рецепт приготовления из фасоли и яиц
Намазка на хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Эта намазка — настоящая находка для тех, кто ценит простые рецепты и практичные решения. Она готовится из самых обычных продуктов, получается сытной, ароматной и хорошо держит текстуру даже без хранения в холодильнике.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • фасоль консервированная или нут — 1 банка;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • оливковое масло или другое растительное — 2-3 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Морковь натереть на терке, лук мелко нарезать. Овощи выложить на сковороду, добавить оливковое масло и слегка пассеровать до мягкости. Влить несколько ложек воды, накрыть крышкой и тушить до полной готовности. В конце приготовления добавить черный молотый перец, перемешать и дать овощам полностью остыть.

намазка на хліб з квасолею та яйцями
Фасоль и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца отварить вкрутую, охладить и нарезать произвольными кусочками. Переложить их в глубокую миску, добавить фасоль без жидкости, охлажденные овощи и чеснок. Все перебить блендером до однородной, густой консистенции. Массу посолить по вкусу и еще раз перемешать.

білкова намазка на хліб з квасолею та яйцями
Приготовление намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Готовую намазку использовать для бутербродов, гренок или наполнения тарталеток. Она получается нежной, питательной и насыщенной на вкус, хорошо держит форму и подходит для ежедневного меню.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

яйца бутерброд рецепт фасоль хлеб
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
