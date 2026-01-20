Намазка на хлеб без холодильника — простой рецепт приготовления из фасоли и яиц

Намазка на хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Эта намазка — настоящая находка для тех, кто ценит простые рецепты и практичные решения. Она готовится из самых обычных продуктов, получается сытной, ароматной и хорошо держит текстуру даже без хранения в холодильнике.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

фасоль консервированная или нут — 1 банка;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло или другое растительное — 2-3 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Морковь натереть на терке, лук мелко нарезать. Овощи выложить на сковороду, добавить оливковое масло и слегка пассеровать до мягкости. Влить несколько ложек воды, накрыть крышкой и тушить до полной готовности. В конце приготовления добавить черный молотый перец, перемешать и дать овощам полностью остыть.

Фасоль и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца отварить вкрутую, охладить и нарезать произвольными кусочками. Переложить их в глубокую миску, добавить фасоль без жидкости, охлажденные овощи и чеснок. Все перебить блендером до однородной, густой консистенции. Массу посолить по вкусу и еще раз перемешать.

Приготовление намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Готовую намазку использовать для бутербродов, гренок или наполнения тарталеток. Она получается нежной, питательной и насыщенной на вкус, хорошо держит форму и подходит для ежедневного меню.

