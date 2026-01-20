Намазка на хліб без холодильника — простий рецепт приготування з квасолі та яєць

Намазка на хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Ця намазка — справжня знахідка для тих, хто цінує прості рецепти й практичні рішення. Вона готується з найзвичайніших продуктів, виходить ситною, ароматною та добре тримає текстуру навіть без зберігання в холодильнику.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

квасоля консервована або нут — 1 банка;

часник — 1 зубчик;

оливкова олія або інша рослинна — 2–3 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Моркву натерти на тертці, цибулю дрібно нарізати. Овочі викласти на сковороду, додати оливкову олію та злегка пасерувати до м’якості. Влити кілька ложок води, накрити кришкою та тушкувати до повної готовності. Наприкінці приготування додати чорний мелений перець, перемішати й дати овочам повністю охолонути.

Квасоля та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця відварити круто, охолодити та нарізати довільними шматочками. Перекласти їх у глибоку миску, додати квасолю без рідини, охолоджені овочі та часник. Усе перебити блендером до однорідної, густої консистенції. Масу посолити за смаком і ще раз перемішати.

Приготування намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Готову намазку використовувати для бутербродів, грінок або наповнення тарталеток. Вона виходить ніжною, поживною та насиченою на смак, добре тримає форму й підходить для щоденного меню.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин.

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок.

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.