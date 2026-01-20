Відео
Головна Смак Намазка на хліб, зберігається без холодильника — потрібно 2 яйця

Намазка на хліб, зберігається без холодильника — потрібно 2 яйця

Дата публікації: 20 січня 2026 15:58
Намазка на хліб без холодильника — простий рецепт приготування з квасолі та яєць
Намазка на хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Ця намазка — справжня знахідка для тих, хто цінує прості рецепти й практичні рішення. Вона готується з найзвичайніших продуктів, виходить ситною, ароматною та добре тримає текстуру навіть без зберігання в холодильнику.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • квасоля консервована або нут — 1 банка;
  • часник — 1 зубчик;
  • оливкова олія або інша рослинна — 2–3 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Моркву натерти на тертці, цибулю дрібно нарізати. Овочі викласти на сковороду, додати оливкову олію та злегка пасерувати до м’якості. Влити кілька ложок води, накрити кришкою та тушкувати до повної готовності. Наприкінці приготування додати чорний мелений перець, перемішати й дати овочам повністю охолонути.

намазка на хліб з квасолею та яйцями
Квасоля та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця відварити круто, охолодити та нарізати довільними шматочками. Перекласти їх у глибоку миску, додати квасолю без рідини, охолоджені овочі та часник. Усе перебити блендером до однорідної, густої консистенції. Масу посолити за смаком і ще раз перемішати.

білкова намазка на хліб з квасолею та яйцями
Приготування намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Готову намазку використовувати для бутербродів, грінок або наповнення тарталеток. Вона виходить ніжною, поживною та насиченою на смак, добре тримає форму й підходить для щоденного меню.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

яйця бутерброд рецепт квасоля хліб
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
