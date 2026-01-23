Відео
Головна Смак Омлет на окропі за 5 хвилин — так яйця ви ще не готували

Омлет на окропі за 5 хвилин — так яйця ви ще не готували

Дата публікації: 23 січня 2026 05:04
Омлет на окропі за 5 хвилин — простий рецепт приготування з фото на сніданок
Омлет в тарілці. Фото: smakuiemo.com.ua

Омлет на окропі — це незвичний, але надзвичайно простий спосіб приготувати яйця з ідеально ніжною текстурою. Він готується всього за кілька хвилин і не потребує сковороди чи обсмаження. Завдяки гарячій воді омлет виходить шовковистим, легким і дуже приємним на смак.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • вода гаряча — 150 мл., 80 °C;
  • сіль — до свого смаку;
  • соєвий соус — 1,5 ст. л.;
  • олія кунжутна — 1 ч. л. за бажанням;
  • цибуля зелена.

Спосіб приготування

Яйця обережно розбити в миску та злегка перемішати виделкою до однорідності, не збиваючи масу надто активно, щоб зберегти ніжну текстуру. Додати сіль і соєвий соус, акуратно перемішати до збалансованого смаку. За бажанням додати кунжутну олію, яка надасть омлету легкого горіхового аромату.

рецепт омлету на окропі
Яйця в тарілці. Фото: smakuiemo.com.ua

Тонкою цівкою додати гарячу воду температурою 80 °C, постійно помішуючи яєчну суміш. Саме цей етап відповідає за шовковисту, майже кремову структуру омлету на окропі.

як приготувати омлет на окропі
Приготування омлету. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову масу перелити в жаростійку миску або форму, придатну для приготування на парі. Поставити форму в каструлю з водою так, щоб вода не потрапляла всередину. Накрити кришкою та готувати на помірному нагріві, доки омлет повністю не схопиться і не стане ніжним та однорідним.

омлет за 5 хвилин на сніданок
Готовий омлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий омлет дістати, посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею та подати одразу, поки він теплий. Омлет на окропі найкраще смакує свіжим, коли його текстура залишається максимально повітряною та м’якою.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

Сніданок яйця рецепт ідея для сніданку омлет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
