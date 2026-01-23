Омлет на окропі за 5 хвилин — простий рецепт приготування з фото на сніданок

Омлет в тарілці. Фото: smakuiemo.com.ua

Омлет на окропі — це незвичний, але надзвичайно простий спосіб приготувати яйця з ідеально ніжною текстурою. Він готується всього за кілька хвилин і не потребує сковороди чи обсмаження. Завдяки гарячій воді омлет виходить шовковистим, легким і дуже приємним на смак.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

вода гаряча — 150 мл., 80 °C;

сіль — до свого смаку;

соєвий соус — 1,5 ст. л.;

олія кунжутна — 1 ч. л. за бажанням;

цибуля зелена.

Спосіб приготування

Яйця обережно розбити в миску та злегка перемішати виделкою до однорідності, не збиваючи масу надто активно, щоб зберегти ніжну текстуру. Додати сіль і соєвий соус, акуратно перемішати до збалансованого смаку. За бажанням додати кунжутну олію, яка надасть омлету легкого горіхового аромату.

Яйця в тарілці. Фото: smakuiemo.com.ua

Тонкою цівкою додати гарячу воду температурою 80 °C, постійно помішуючи яєчну суміш. Саме цей етап відповідає за шовковисту, майже кремову структуру омлету на окропі.

Приготування омлету. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову масу перелити в жаростійку миску або форму, придатну для приготування на парі. Поставити форму в каструлю з водою так, щоб вода не потрапляла всередину. Накрити кришкою та готувати на помірному нагріві, доки омлет повністю не схопиться і не стане ніжним та однорідним.

Готовий омлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий омлет дістати, посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею та подати одразу, поки він теплий. Омлет на окропі найкраще смакує свіжим, коли його текстура залишається максимально повітряною та м’якою.

