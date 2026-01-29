Відео
Україна
Сніданок з яєць за 5 хвилин — простий рецепт на кожен день

Сніданок з яєць за 5 хвилин — простий рецепт на кожен день

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 05:04
Сніданок з яєць з грибами за 5 хвилин — простий рецепт на кожен день
Омлет з печерицями. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли зранку зовсім немає часу, цей сніданок з яєць стає справжнім порятунком. Прості інгредієнти, мінімум підготовки та лише кілька хвилин на сковорідці — і на столі вже ніжна, ситна страва. Ідеальний варіант для буднів, коли хочеться швидко, смачно й без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • шампіньйони — 100 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • сир твердий — 90 г;
  • молоко — 120 мл;
  • борошно — 1–2 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Шампіньйони очистити та нарізати тонкими пластинками.

рецепт ячєні з грибами
Смажені печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку розігріти з невеликою кількістю олії, додати гриби та обсмажити до повного випаровування рідини та появи легкої золотистої скоринки. Готові гриби зняти зі сковорідки та відкласти.

рецепт омлету з грибами
Яйця та гриби. Фото: smakuiemo.com.u

У глибоку миску розбити яйця, додати молоко, борошно, сіль і чорний мелений перець. Перемішати вінчиком до однорідної, гладкої консистенції без грудочок.

смачнй сніданок з яйцями та грибами
Приготування омлету. Фото: smakuiemo.com.u

До яєчної суміші додати обсмажені шампіньйони та обережно перемішати. Твердий сир натерти на середній тертці, додати до маси й ще раз легко перемішати.

рецепт омлету з печеицями
Омлет з печерицями. Фото: smakuiemo.com.u

Сковорідку знову злегка змастити олією, вилити підготовлену суміш і готувати на середньому вогні. Коли маса почне схоплюватися знизу, накрити сковорідку кришкою та довести страву до готовності.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

яйця рецепт гриби ідея для сніданку омлет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
