Сніданок з яєць з грибами за 5 хвилин — простий рецепт на кожен день

Омлет з печерицями. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли зранку зовсім немає часу, цей сніданок з яєць стає справжнім порятунком. Прості інгредієнти, мінімум підготовки та лише кілька хвилин на сковорідці — і на столі вже ніжна, ситна страва. Ідеальний варіант для буднів, коли хочеться швидко, смачно й без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

шампіньйони — 100 г;

яйця — 4 шт.;

сир твердий — 90 г;

молоко — 120 мл;

борошно — 1–2 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Шампіньйони очистити та нарізати тонкими пластинками.

Смажені печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку розігріти з невеликою кількістю олії, додати гриби та обсмажити до повного випаровування рідини та появи легкої золотистої скоринки. Готові гриби зняти зі сковорідки та відкласти.

Яйця та гриби. Фото: smakuiemo.com.u

У глибоку миску розбити яйця, додати молоко, борошно, сіль і чорний мелений перець. Перемішати вінчиком до однорідної, гладкої консистенції без грудочок.

Приготування омлету. Фото: smakuiemo.com.u

До яєчної суміші додати обсмажені шампіньйони та обережно перемішати. Твердий сир натерти на середній тертці, додати до маси й ще раз легко перемішати.

Омлет з печерицями. Фото: smakuiemo.com.u

Сковорідку знову злегка змастити олією, вилити підготовлену суміш і готувати на середньому вогні. Коли маса почне схоплюватися знизу, накрити сковорідку кришкою та довести страву до готовності.

