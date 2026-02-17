Горячие бутерброды в духовке — 2 простых рецепта на завтрак

Горячие бутерброды в духовке — 2 новых рецепта на завтрак
Горячие бутерброды в духовке — это идеальный вариант быстрого и сытного завтрака. Минимум времени на подготовку, доступные ингредиенты и гарантированно аппетитный результат. Предлагаем сразу два новых рецепта - классический с колбасой и более питательный с курицей и грибами. Выбирайте свой любимый вариант или готовьте оба.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вариант 1 (с колбасой):
- колбаса — 200 г;
- помидор — 1 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- хлеб — 8 ломтиков;
- майонез — 1 ст. л.;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Вариант 2 (с курицей и грибами):
- куриная четвертинка — 1 шт.;
- грибы — 200 г;
- твердый сыр — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- хлеб — 6 ломтиков;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Колбасу нарезать небольшими кубиками, помидор — мелкими кусочками, сыр натереть на крупной терке.
В отдельной миске соединить яйцо, майонез и кетчуп, добавить щепотку соли и хорошо перемешать. Добавить подготовленные колбасу, помидор и половину сыра, аккуратно вымешать до однородности.
Ломтики хлеба выложить на противень, застеленный пергаментом. Равномерно распределить начинку, сверху посыпать оставшимся сыром.
Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут, пока сыр полностью расплавится и образуется румяная корочка.
Второй вариант — с курицей и грибами
Куриную четверть отварить до готовности, охладить и отделить мясо от костей. Нарезать мелкими кусочками.
Грибы измельчить и обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости и легкой золотистости. Смешать куриное мясо с грибами, добавить яйцо и хорошо перемешать. Сыр натереть отдельно.
На ломтики хлеба выложить курино-грибную начинку, сверху щедро посыпать сыром. Запекать при 180 °C примерно 18 минут до румяной сырной корочки.
Оба варианта получаются сочными, ароматными и отлично подходят для быстрого завтрака или перекуса.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.
Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.
Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.
Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.
Читайте Новини.LIVE!