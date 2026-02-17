Горячие бутерброды в духовке — 2 простых рецепта на завтрак

Горячие бутерброды на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячие бутерброды в духовке — это идеальный вариант быстрого и сытного завтрака. Минимум времени на подготовку, доступные ингредиенты и гарантированно аппетитный результат. Предлагаем сразу два новых рецепта - классический с колбасой и более питательный с курицей и грибами. Выбирайте свой любимый вариант или готовьте оба.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вариант 1 (с колбасой):

колбаса — 200 г;

помидор — 1 шт.;

твердый сыр — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

хлеб — 8 ломтиков;

майонез — 1 ст. л.;

кетчуп — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Вариант 2 (с курицей и грибами):

куриная четвертинка — 1 шт.;

грибы — 200 г;

твердый сыр — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

хлеб — 6 ломтиков;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Колбасу нарезать небольшими кубиками, помидор — мелкими кусочками, сыр натереть на крупной терке.

Ингредиенты для начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной миске соединить яйцо, майонез и кетчуп, добавить щепотку соли и хорошо перемешать. Добавить подготовленные колбасу, помидор и половину сыра, аккуратно вымешать до однородности.

Хлеб и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Ломтики хлеба выложить на противень, застеленный пергаментом. Равномерно распределить начинку, сверху посыпать оставшимся сыром.

Горячие бутерброды с колбасой. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут, пока сыр полностью расплавится и образуется румяная корочка.

Второй вариант — с курицей и грибами

Куриную четверть отварить до готовности, охладить и отделить мясо от костей. Нарезать мелкими кусочками.

Ингредиенты для приготовления бутербродов. Фото: smakuiemo.com.ua

Грибы измельчить и обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости и легкой золотистости. Смешать куриное мясо с грибами, добавить яйцо и хорошо перемешать. Сыр натереть отдельно.

Батон и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

На ломтики хлеба выложить курино-грибную начинку, сверху щедро посыпать сыром. Запекать при 180 °C примерно 18 минут до румяной сырной корочки.

Горячие бутерброды с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Оба варианта получаются сочными, ароматными и отлично подходят для быстрого завтрака или перекуса.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась