Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Горячие бутерброды в духовке — 2 новых рецепта на завтрак

Горячие бутерброды в духовке — 2 новых рецепта на завтрак

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 05:04
Горячие бутерброды в духовке — 2 простых рецепта на завтрак
Горячие бутерброды на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячие бутерброды в духовке — это идеальный вариант быстрого и сытного завтрака. Минимум времени на подготовку, доступные ингредиенты и гарантированно аппетитный результат. Предлагаем сразу два новых рецепта - классический с колбасой и более питательный с курицей и грибами. Выбирайте свой любимый вариант или готовьте оба.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вариант 1 (с колбасой):

  • колбаса — 200 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • хлеб — 8 ломтиков;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Вариант 2 (с курицей и грибами):

  • куриная четвертинка — 1 шт.;
  • грибы — 200 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • хлеб — 6 ломтиков;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Колбасу нарезать небольшими кубиками, помидор — мелкими кусочками, сыр натереть на крупной терке.

рецепт гарячих бутербродів
Ингредиенты для начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной миске соединить яйцо, майонез и кетчуп, добавить щепотку соли и хорошо перемешать. Добавить подготовленные колбасу, помидор и половину сыра, аккуратно вымешать до однородности.

смачні гарячі бутерброди на сніданок
Хлеб и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Ломтики хлеба выложить на противень, застеленный пергаментом. Равномерно распределить начинку, сверху посыпать оставшимся сыром.

гарячі бутерброди з ковбасою
Горячие бутерброды с колбасой. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут, пока сыр полностью расплавится и образуется румяная корочка.

Второй вариант — с курицей и грибами

Куриную четверть отварить до готовности, охладить и отделить мясо от костей. Нарезать мелкими кусочками.

гарячі бутерброди з куркою
Ингредиенты для приготовления бутербродов. Фото: smakuiemo.com.ua

Грибы измельчить и обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости и легкой золотистости. Смешать куриное мясо с грибами, добавить яйцо и хорошо перемешать. Сыр натереть отдельно.

рецепт гарячих бутербродів з куркою
Батон и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

На ломтики хлеба выложить курино-грибную начинку, сверху щедро посыпать сыром. Запекать при 180 °C примерно 18 минут до румяной сырной корочки.

рецепт гарячих бутербродів з куркою та грибами
Горячие бутерброды с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Оба варианта получаются сочными, ароматными и отлично подходят для быстрого завтрака или перекуса.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

Завтрак бутерброд рецепт хлеб бутерброд с сыром и колбасой
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации