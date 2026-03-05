Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пиріжки з капустою — швидке тісто з 250 мл води + 250 мл молока

Пиріжки з капустою — швидке тісто з 250 мл води + 250 мл молока

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 21:03
Пиріжки з капустою на воді та молоці — швидке дріжджове тісто для смаження
Пиріжки з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Пиріжки з капустою на дріжджовому тісті з води та молока виходять особливо пишними та рум’яними. Просте поєднання інгредієнтів дозволяє швидко приготувати вдале тісто, яке добре росте під час смаження і не вбирає зайву олію. Ідеальний варіант для домашнього частування або ситного перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко тепле — 250 мл.;
  • вода тепла — 250 мл.;
  • цукор — 0,5 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • олія — 4 ст. л.;
  • горілка — 3 ст. л.;
  • дріжджі пресовані — 27 г;
  • борошно — приблизно 750 г.

Для начинки:

  • капуста тушкована — за смаком;
  • олія — приблизно 1,2 л для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати тепле молоко та теплу воду. Додати цукор, сіль, олію, горілку та пресовані дріжджі. Ретельно перемішати до розчинення дріжджів.

Поступово всипати просіяне борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Кількість борошна регулювати залежно від його якості.

Робочу поверхню злегка присипати борошном, розділити тісто на порційні шматочки та сформувати кульки. Залишити на 10 хвилин для відпочинку.

Кожну кульку злегка розкачати, викласти начинку з тушкованої капусти та сформувати пиріжок, добре защіпаючи краї. На поверхні тіста має бути мінімальна кількість борошна.

У глибокій сковороді або казані розігріти достатню кількість олії. Перевірити готовність олії невеликим шматочком тіста — якщо він швидко спливає і підрум’янюється, можна смажити.

рецепт пиріжків з капустою
Пиріжки з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажувати пиріжки партіями до золотистої скоринки з обох боків. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Пиріжки виходять пишними, рум’яними та дуже смачними.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.

капуста рецепт випічка тісто пиріжки
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації