Пиріжки з капустою на воді та молоці — швидке дріжджове тісто для смаження

Пиріжки з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Пиріжки з капустою на дріжджовому тісті з води та молока виходять особливо пишними та рум’яними. Просте поєднання інгредієнтів дозволяє швидко приготувати вдале тісто, яке добре росте під час смаження і не вбирає зайву олію. Ідеальний варіант для домашнього частування або ситного перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко тепле — 250 мл.;

вода тепла — 250 мл.;

цукор — 0,5 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

олія — 4 ст. л.;

горілка — 3 ст. л.;

дріжджі пресовані — 27 г;

борошно — приблизно 750 г.

Для начинки:

капуста тушкована — за смаком;

олія — приблизно 1,2 л для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати тепле молоко та теплу воду. Додати цукор, сіль, олію, горілку та пресовані дріжджі. Ретельно перемішати до розчинення дріжджів.

Поступово всипати просіяне борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Кількість борошна регулювати залежно від його якості.

Робочу поверхню злегка присипати борошном, розділити тісто на порційні шматочки та сформувати кульки. Залишити на 10 хвилин для відпочинку.

Кожну кульку злегка розкачати, викласти начинку з тушкованої капусти та сформувати пиріжок, добре защіпаючи краї. На поверхні тіста має бути мінімальна кількість борошна.

У глибокій сковороді або казані розігріти достатню кількість олії. Перевірити готовність олії невеликим шматочком тіста — якщо він швидко спливає і підрум’янюється, можна смажити.

Обсмажувати пиріжки партіями до золотистої скоринки з обох боків. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Пиріжки виходять пишними, рум’яними та дуже смачними.

