Невероятный рецепт "Киевских" пирожков: мака больше чем теста
Эти пирожки покоряют с первого кусочка — здесь действительно больше мака, чем теста. Начинка получается нежной, ароматной и очень насыщенной, а тесто — мягким и воздушным. Именно такую выпечку хочется сохранить и готовить снова и снова, особенно к праздникам или семейным чаепитиям. Если ищете рецепт, который точно впечатлит — этот вариант стоит попробовать.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- дрожжи свежие — 40 г;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 200 г;
- соль — щепотка;
- молоко теплое — 500 мл.;
- сливочное масло — 150 г;
- ванилин — по желанию;
- мука — 1,2 кг.
Для начинки:
- мак — 500 г;
- молоко — 700 мл.;
- сливочное масло — 100 г;
- ваниль — 2 г;
- сахар — 400-500 г.
Способ приготовления
- Смешать дрожжи с частью сахара, муки и молока, оставить до активации.
- Добавить яйца с сахаром, соль, сливочное масло, остальное молоко и муку, замесить мягкое тесто. Оставить подходить до увеличения вдвое.
- Мак проварить с молоком до набухания, добавить масло, ваниль и сахар, измельчить до нежной массы.
- Тесто поделить на кусочки, раскатать, выложить много начинки и сформировать пирожки. Выложить на противень, дать немного подрасти.
- Выпекать при 180 °C 40-50 минут до румяности.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.
Читайте Новини.LIVE!