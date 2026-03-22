Главная Вкус Невероятный рецепт "Киевских" пирожков: мака больше чем теста

Невероятный рецепт "Киевских" пирожков: мака больше чем теста

Дата публикации 22 марта 2026 03:04
Киевские пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Эти пирожки покоряют с первого кусочка — здесь действительно больше мака, чем теста. Начинка получается нежной, ароматной и очень насыщенной, а тесто — мягким и воздушным. Именно такую выпечку хочется сохранить и готовить снова и снова, особенно к праздникам или семейным чаепитиям. Если ищете рецепт, который точно впечатлит — этот вариант стоит попробовать.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • дрожжи свежие — 40 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • соль — щепотка;
  • молоко теплое — 500 мл.;
  • сливочное масло — 150 г;
  • ванилин — по желанию;
  • мука — 1,2 кг.

Для начинки:

  • мак — 500 г;
  • молоко — 700 мл.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • ваниль — 2 г;
  • сахар — 400-500 г.
рецепт пиріжків з маком
Тесто и мак. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать дрожжи с частью сахара, муки и молока, оставить до активации.
  2. Добавить яйца с сахаром, соль, сливочное масло, остальное молоко и муку, замесить мягкое тесто. Оставить подходить до увеличения вдвое.
  3. Мак проварить с молоком до набухания, добавить масло, ваниль и сахар, измельчить до нежной массы.
  4. Тесто поделить на кусочки, раскатать, выложить много начинки и сформировать пирожки. Выложить на противень, дать немного подрасти.
  5. Выпекать при 180 °C 40-50 минут до румяности.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
