Невероятный рецепт "Киевских" пирожков: мака больше чем теста

Киевские пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Эти пирожки покоряют с первого кусочка — здесь действительно больше мака, чем теста. Начинка получается нежной, ароматной и очень насыщенной, а тесто — мягким и воздушным. Именно такую выпечку хочется сохранить и готовить снова и снова, особенно к праздникам или семейным чаепитиям. Если ищете рецепт, который точно впечатлит — этот вариант стоит попробовать.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

дрожжи свежие — 40 г;

яйца — 4 шт.;

сахар — 200 г;

соль — щепотка;

молоко теплое — 500 мл.;

сливочное масло — 150 г;

ванилин — по желанию;

мука — 1,2 кг.

Для начинки:

мак — 500 г;

молоко — 700 мл.;

сливочное масло — 100 г;

ваниль — 2 г;

сахар — 400-500 г.

Тесто и мак. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Смешать дрожжи с частью сахара, муки и молока, оставить до активации. Добавить яйца с сахаром, соль, сливочное масло, остальное молоко и муку, замесить мягкое тесто. Оставить подходить до увеличения вдвое. Мак проварить с молоком до набухания, добавить масло, ваниль и сахар, измельчить до нежной массы. Тесто поделить на кусочки, раскатать, выложить много начинки и сформировать пирожки. Выложить на противень, дать немного подрасти. Выпекать при 180 °C 40-50 минут до румяности.

