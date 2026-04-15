Главная Вкус Пирожки с курицей из готового теста фило: рецепт за 30 минут

Пирожки с курицей из готового теста фило: рецепт за 30 минут

Дата публикации 15 апреля 2026 15:44
Пирожки с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда хочется домашней выпечки без долгого замешивания теста, этот рецепт станет настоящим спасением. Хрустящее тесто фило и сочная начинка из курицы и грибов создают идеальное сочетание. Готовится быстро, а результат выглядит как из пекарни.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • тесто фило — 1 пачка;
  • куриное филе — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • шампиньоны — 150 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сыр моцарелла — 150 г;
  • соль — по вкусу;
  • растительное или сливочное масло — для смазывания.
рецепт пиріжків з тіста філо
Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Куриное филе мелко нарезать или измельчить. Лук нарезать кубиками, грибы — пластинками.
  2. Обжарить лук до мягкости, добавить грибы и готовить до испарения влаги.
  3. Добавить куриное мясо, посолить и довести до готовности. В конце добавить сметану, перемешать и охладить.
  4. Сыр натереть или порвать кусочками. Тесто фило развернуть, каждый лист слегка смазать маслом или маслом и разрезать на удобные части.
  5. На край теста выложить начинку и сыр, завернуть в рулеты или треугольники.
  6. Выложить на противень с пергаментом, по желанию смазать сверху. Выпекать при 180 °C до румяной хрустящей корочки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Читайте также:

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
