Пирожки с курицей из готового теста фило: рецепт за 30 минут

Пирожки с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда хочется домашней выпечки без долгого замешивания теста, этот рецепт станет настоящим спасением. Хрустящее тесто фило и сочная начинка из курицы и грибов создают идеальное сочетание. Готовится быстро, а результат выглядит как из пекарни.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

тесто фило — 1 пачка;

куриное филе — 500 г;

лук — 1 шт.;

шампиньоны — 150 г;

сметана — 2 ст. л.;

сыр моцарелла — 150 г;

соль — по вкусу;

растительное или сливочное масло — для смазывания.

Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Куриное филе мелко нарезать или измельчить. Лук нарезать кубиками, грибы — пластинками. Обжарить лук до мягкости, добавить грибы и готовить до испарения влаги. Добавить куриное мясо, посолить и довести до готовности. В конце добавить сметану, перемешать и охладить. Сыр натереть или порвать кусочками. Тесто фило развернуть, каждый лист слегка смазать маслом или маслом и разрезать на удобные части. На край теста выложить начинку и сыр, завернуть в рулеты или треугольники. Выложить на противень с пергаментом, по желанию смазать сверху. Выпекать при 180 °C до румяной хрустящей корочки.

