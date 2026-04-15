Пирожки с курицей из готового теста фило: рецепт за 30 минут
Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 15:44
Пирожки с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua
Когда хочется домашней выпечки без долгого замешивания теста, этот рецепт станет настоящим спасением. Хрустящее тесто фило и сочная начинка из курицы и грибов создают идеальное сочетание. Готовится быстро, а результат выглядит как из пекарни.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- тесто фило — 1 пачка;
- куриное филе — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- шампиньоны — 150 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- сыр моцарелла — 150 г;
- соль — по вкусу;
- растительное или сливочное масло — для смазывания.
Способ приготовления
- Куриное филе мелко нарезать или измельчить. Лук нарезать кубиками, грибы — пластинками.
- Обжарить лук до мягкости, добавить грибы и готовить до испарения влаги.
- Добавить куриное мясо, посолить и довести до готовности. В конце добавить сметану, перемешать и охладить.
- Сыр натереть или порвать кусочками. Тесто фило развернуть, каждый лист слегка смазать маслом или маслом и разрезать на удобные части.
- На край теста выложить начинку и сыр, завернуть в рулеты или треугольники.
- Выложить на противень с пергаментом, по желанию смазать сверху. Выпекать при 180 °C до румяной хрустящей корочки.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Читайте также:
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.
Читайте Новини.LIVE!
