Главная Вкус Пирожки без жарки, без духовки и без дрожжей: тесто "на скорую руку"

Пирожки без жарки, без духовки и без дрожжей: тесто "на скорую руку"

Дата публикации 16 апреля 2026 21:04
Домашние пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка, когда хочется домашних пирожков без лишних хлопот. Тесто готовится быстро, без дрожжей и долгого ожидания. Начинка нежная, сочная и идеально сочетается с тестом.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 200 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • мука — 350 г;
  • сода — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • творог — 100 г;
  • сыр — 100 г;
  • зеленый лук — 50 г;
  • соль — по вкусу.
рецепт пиріжків з сиром
Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кефир смешать с яйцом, солью и сахаром. Добавить муку с содой и замесить мягкое тесто, в конце добавить растительное масло. Сформировать шар и оставить на несколько минут.
  2. Для начинки смешать творог, натертый сыр и измельченный зеленый лук, посолить.
  3. Тесто разделить на части, сформировать шарики, растянуть в пласты, добавить начинку и защипнуть края. Слегка приплюснуть.
  4. Выложить пирожки на хорошо разогретую сковороду, накрыть крышкой и готовить около 15 минут на умеренном огне, затем перевернуть и готовить еще 5 минут до румяности.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
