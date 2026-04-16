Пирожки без жарки, без духовки и без дрожжей: тесто "на скорую руку"
Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 21:04
Домашние пирожки. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт — настоящая находка, когда хочется домашних пирожков без лишних хлопот. Тесто готовится быстро, без дрожжей и долгого ожидания. Начинка нежная, сочная и идеально сочетается с тестом.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 200 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- масло — 2 ст. л.;
- мука — 350 г;
- сода — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- творог — 100 г;
- сыр — 100 г;
- зеленый лук — 50 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Кефир смешать с яйцом, солью и сахаром. Добавить муку с содой и замесить мягкое тесто, в конце добавить растительное масло. Сформировать шар и оставить на несколько минут.
- Для начинки смешать творог, натертый сыр и измельченный зеленый лук, посолить.
- Тесто разделить на части, сформировать шарики, растянуть в пласты, добавить начинку и защипнуть края. Слегка приплюснуть.
- Выложить пирожки на хорошо разогретую сковороду, накрыть крышкой и готовить около 15 минут на умеренном огне, затем перевернуть и готовить еще 5 минут до румяности.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама