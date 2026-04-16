Пирожки без жарки, без духовки и без дрожжей: тесто "на скорую руку"

Домашние пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка, когда хочется домашних пирожков без лишних хлопот. Тесто готовится быстро, без дрожжей и долгого ожидания. Начинка нежная, сочная и идеально сочетается с тестом.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 200 мл.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

масло — 2 ст. л.;

мука — 350 г;

сода — 0,5 ч. л.

Для начинки:

творог — 100 г;

сыр — 100 г;

зеленый лук — 50 г;

соль — по вкусу.

Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кефир смешать с яйцом, солью и сахаром. Добавить муку с содой и замесить мягкое тесто, в конце добавить растительное масло. Сформировать шар и оставить на несколько минут. Для начинки смешать творог, натертый сыр и измельченный зеленый лук, посолить. Тесто разделить на части, сформировать шарики, растянуть в пласты, добавить начинку и защипнуть края. Слегка приплюснуть. Выложить пирожки на хорошо разогретую сковороду, накрыть крышкой и готовить около 15 минут на умеренном огне, затем перевернуть и готовить еще 5 минут до румяности.

