Этот пирог никогда не надоедает: понадобится 200 г шпината + слоеное тесто

Пирог со шпинатом. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется простой, но интересной домашней выпечки, этот пирог стоит приготовить хотя бы раз. Сочетание шпината, двух видов сыра и слоеного теста дает нежную начинку и аппетитную хрустящую корочку. Такой рецепт приготовления легко повторить.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

шпинат — 200 г;

творог кисломолочный — 150 г;

твердый сыр — 150 г;

яйца — 2 шт.;

соль, перец — по вкусу;

слоеное тесто — 450 г;

желток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

кунжут — по желанию.

Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Шпинат нарезать, соединить с творогом, тертым твердым сыром, яйцами, солью и перцем. Хорошо перемешать начинку и оставить на несколько минут настояться. Слоеное тесто раскатать, выложить один пласт в форму, распределить начинку и накрыть вторым пластом. Края защипнуть, сверху сделать надрезы, смазать желтком с молоком и по желанию посыпать кунжутом. Выпекать при 180 ºС примерно 25-30 минут до румяной корочки.

