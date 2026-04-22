Главная Вкус Этот пирог никогда не надоедает: понадобится 200 г шпината + слоеное тесто

Дата публикации 22 апреля 2026 00:44
Пирог со шпинатом. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется простой, но интересной домашней выпечки, этот пирог стоит приготовить хотя бы раз. Сочетание шпината, двух видов сыра и слоеного теста дает нежную начинку и аппетитную хрустящую корочку. Такой рецепт приготовления легко повторить.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • шпинат — 200 г;
  • творог кисломолочный — 150 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • слоеное тесто — 450 г;
  • желток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • кунжут — по желанию.
Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Шпинат нарезать, соединить с творогом, тертым твердым сыром, яйцами, солью и перцем.
  2. Хорошо перемешать начинку и оставить на несколько минут настояться.
  3. Слоеное тесто раскатать, выложить один пласт в форму, распределить начинку и накрыть вторым пластом.
  4. Края защипнуть, сверху сделать надрезы, смазать желтком с молоком и по желанию посыпать кунжутом.
  5. Выпекать при 180 ºС примерно 25-30 минут до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
