Этот пирог никогда не надоедает: понадобится 200 г шпината + слоеное тесто
Дата публикации 22 апреля 2026 00:44
Пирог со шпинатом. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется простой, но интересной домашней выпечки, этот пирог стоит приготовить хотя бы раз. Сочетание шпината, двух видов сыра и слоеного теста дает нежную начинку и аппетитную хрустящую корочку. Такой рецепт приготовления легко повторить.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- шпинат — 200 г;
- творог кисломолочный — 150 г;
- твердый сыр — 150 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- слоеное тесто — 450 г;
- желток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.;
- кунжут — по желанию.
Способ приготовления
- Шпинат нарезать, соединить с творогом, тертым твердым сыром, яйцами, солью и перцем.
- Хорошо перемешать начинку и оставить на несколько минут настояться.
- Слоеное тесто раскатать, выложить один пласт в форму, распределить начинку и накрыть вторым пластом.
- Края защипнуть, сверху сделать надрезы, смазать желтком с молоком и по желанию посыпать кунжутом.
- Выпекать при 180 ºС примерно 25-30 минут до румяной корочки.
