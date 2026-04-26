Пирог с мясом и картошкой без дрожжей и яиц: рецепт на ужин

Пирог с мясом. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог — идеальный вариант для сытного домашнего ужина. Нежное тесто без дрожжей сочетается с сочной мясной начинкой и картофелем. Простой способ приготовления позволяет получить вкусное и ароматное блюдо без лишних сложностей.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 500 г;

кефир — 250 мл.;

сливочное масло или маргарин — 250 г;

соль — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 10 г.

Для начинки:

фарш — 500 г;

картофель — 600 г;

лук — 200 г;

зелень — по вкусу;

масло — 2-3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

острый перец — по желанию.

Для смазывания:

яйцо — 1 шт.

Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Муку смешать с солью и разрыхлителем, добавить холодное масло и перетереть до крошки. Добавить кефир и быстро замесить мягкое тесто, оставить охладиться. Для начинки смешать фарш с тонко нарезанным картофелем, луком, зеленью, маслом и специями. Тесто разделить на две части, большую раскатать и выложить в форму. Распределить начинку, накрыть второй частью теста, защипнуть края и сделать надрезы. Смазать яйцом и выпекать при 180°C около 50-60 минут до румяности.

