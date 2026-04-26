Пирог с мясом и картошкой без дрожжей и яиц: рецепт на ужин

Пирог с мясом и картошкой без дрожжей и яиц: рецепт на ужин

Дата публикации 26 апреля 2026 15:44
Пирог с мясом. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог — идеальный вариант для сытного домашнего ужина. Нежное тесто без дрожжей сочетается с сочной мясной начинкой и картофелем. Простой способ приготовления позволяет получить вкусное и ароматное блюдо без лишних сложностей.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 500 г;
  • кефир — 250 мл.;
  • сливочное масло или маргарин — 250 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 10 г.

Для начинки:

  • фарш — 500 г;
  • картофель — 600 г;
  • лук — 200 г;
  • зелень — по вкусу;
  • масло — 2-3 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • острый перец — по желанию.

Для смазывания:

  • яйцо — 1 шт.
Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Муку смешать с солью и разрыхлителем, добавить холодное масло и перетереть до крошки.
  2. Добавить кефир и быстро замесить мягкое тесто, оставить охладиться.
  3. Для начинки смешать фарш с тонко нарезанным картофелем, луком, зеленью, маслом и специями.
  4. Тесто разделить на две части, большую раскатать и выложить в форму.
  5. Распределить начинку, накрыть второй частью теста, защипнуть края и сделать надрезы.
  6. Смазать яйцом и выпекать при 180°C около 50-60 минут до румяности.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
