Пирог с мясом и картошкой без дрожжей и яиц: рецепт на ужин
Дата публикации 26 апреля 2026 15:44
Пирог с мясом. Фото: smachnenke.com.ua
Этот пирог — идеальный вариант для сытного домашнего ужина. Нежное тесто без дрожжей сочетается с сочной мясной начинкой и картофелем. Простой способ приготовления позволяет получить вкусное и ароматное блюдо без лишних сложностей.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- кефир — 250 мл.;
- сливочное масло или маргарин — 250 г;
- соль — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 10 г.
Для начинки:
- фарш — 500 г;
- картофель — 600 г;
- лук — 200 г;
- зелень — по вкусу;
- масло — 2-3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- острый перец — по желанию.
Для смазывания:
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
- Муку смешать с солью и разрыхлителем, добавить холодное масло и перетереть до крошки.
- Добавить кефир и быстро замесить мягкое тесто, оставить охладиться.
- Для начинки смешать фарш с тонко нарезанным картофелем, луком, зеленью, маслом и специями.
- Тесто разделить на две части, большую раскатать и выложить в форму.
- Распределить начинку, накрыть второй частью теста, защипнуть края и сделать надрезы.
- Смазать яйцом и выпекать при 180°C около 50-60 минут до румяности.
