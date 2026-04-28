Соленый весенний пирог: понадобится 200 г сметаны и капуста

Весенний пирог.

Этот весенний пирог — идеальное сочетание простоты и насыщенного вкуса. Нежное тесто и сочная капустная начинка создают настоящее домашнее блюдо. Готовится легко, а результат всегда впечатляет.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сметана — 200 г;

майонез — 200 г;

яйца — 2 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

мука — 180-200 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.

Для начинки:

капуста — 200-300 г;

зеленый лук — 1 пучок;

яйца вареные — 4 шт.;

колбаса — 80 г;

соль, перец — по вкусу;

кунжут — по желанию.

Кусок пирога.

Способ приготовления

Смешать сметану, майонез, яйца и соль, добавить муку с разрыхлителем и довести до однородного жидкого теста. Капусту тонко нашинковать, слегка посолить и перемешать с зеленым луком. Добавить нарезанные яйца и колбасу, приправить по вкусу. В форму выложить часть теста, равномерно распределить начинку и накрыть оставшимся тестом. По желанию посыпать кунжутом. Выпекать при 170°C около 40 минут до румяной корочки.

Ваша пробная версия Premium закончилась