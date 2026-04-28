Соленый весенний пирог: понадобится 200 г сметаны и капуста
Дата публикации 28 апреля 2026 13:44
Весенний пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Этот весенний пирог — идеальное сочетание простоты и насыщенного вкуса. Нежное тесто и сочная капустная начинка создают настоящее домашнее блюдо. Готовится легко, а результат всегда впечатляет.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сметана — 200 г;
- майонез — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- мука — 180-200 г;
- разрыхлитель — 2 ч. л.
Для начинки:
- капуста — 200-300 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- яйца вареные — 4 шт.;
- колбаса — 80 г;
- соль, перец — по вкусу;
- кунжут — по желанию.
Способ приготовления
- Смешать сметану, майонез, яйца и соль, добавить муку с разрыхлителем и довести до однородного жидкого теста.
- Капусту тонко нашинковать, слегка посолить и перемешать с зеленым луком.
- Добавить нарезанные яйца и колбасу, приправить по вкусу.
- В форму выложить часть теста, равномерно распределить начинку и накрыть оставшимся тестом. По желанию посыпать кунжутом.
- Выпекать при 170°C около 40 минут до румяной корочки.
