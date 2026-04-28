Дата публикации 28 апреля 2026 13:44
Соленый весенний пирог: понадобится 200 г сметаны и капуста
Весенний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот весенний пирог — идеальное сочетание простоты и насыщенного вкуса. Нежное тесто и сочная капустная начинка создают настоящее домашнее блюдо. Готовится легко, а результат всегда впечатляет.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сметана — 200 г;
  • майонез — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • мука — 180-200 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.

Для начинки:

  • капуста — 200-300 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • колбаса — 80 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • кунжут — по желанию.
рецепт солоного пирога
Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать сметану, майонез, яйца и соль, добавить муку с разрыхлителем и довести до однородного жидкого теста.
  2. Капусту тонко нашинковать, слегка посолить и перемешать с зеленым луком.
  3. Добавить нарезанные яйца и колбасу, приправить по вкусу.
  4. В форму выложить часть теста, равномерно распределить начинку и накрыть оставшимся тестом. По желанию посыпать кунжутом.
  5. Выпекать при 170°C около 40 минут до румяной корочки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Читайте также:

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
