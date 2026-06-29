Кабачкові відбивні з фаршем на сковороді: простий рецепт

Відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо
Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 14:44
Відбивні з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua
У сезон кабачків обов'язково приготуйте цю незвичайну страву, яка легко стане фаворитом сімейного меню. Ніжні слайси кабачків із соковитою м'ясною начинкою та рум'яною скоринкою виходять настільки смачними, що можуть сміливо конкурувати з класичними відбивними. Це чудова ідея для ситного обіду або вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоді кабачки — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 5 ст. л.;
- фарш — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- зелень — за смаком;
- яйце — 1 шт. (за бажанням у фарш);
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- сушений часник — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Кабачки нарізати вздовж тонкими слайсами, трохи посолити та залишити на 10 хвилин. Після цього прибрати зайву вологу паперовим рушником.
- Фарш змішати з дрібно нарізаною або натертою цибулею, зеленню, сіллю, чорним перцем і сушеним часником. За бажанням додати яйце та добре вимішати.
- На одну скибочку кабачка викласти шар фаршу, накрити другою скибочкою.
- Заготовки обваляти спочатку в борошні, а потім у збитих яйцях.
- Обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії по 4–5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки та повної готовності. Подавати гарячими зі сметанним або часниковим соусом.
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